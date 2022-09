Milorad Dodik ponavljao razred u srednjoj školi, otkriveno zbog čega

Informaciju je danas najprije javno iznijela kandidatkinja za predsjednicu RS-a Jelena Trivić.

“Ova kampanja postaje sve zanimljivija. U javnosti se pojavila informacija da je svojevremeno Milorad Dodik pao na godinu u prvom razredu srednje škole. O tome je govorio i Nebojša Vukanović prije nekoliko dana. Dodik je pohađao Poljoprivrednu školu u Banjoj Luci, a navodno ga je na godinu oborio profesor Srpskohrvatskog jezika”, napisala je Trivić.

Dodala je da nije iznenađena time da je Dodik ponavljač.

“Ipak, čudi me to da je on pao na godinu iz predmeta Srpskohrvatski jezik. To iz razloga što je Dodik odličan poznavalac hrvatskog jezika. Moguće da je imao problem sa riječima i pravopisom koje danas čine srpski jezik. Ovde se nameće i pitanje kako je uopšte Dodik sa završenom trogodišnjom srednjom školom mogao upisati fakultet. Kako smo proteklih dana vidjeli da se on bavi falsifikovanjem dokumenata, to me ne bi začudilo da je on prilikom upisa na fakultet falsifikovao diplomu srednje škole”, navela je.

Zaključila je da očekuje da se “ponavljač Dodik oglasi o svemu i javnosti pruži odgovor na pitanje da li je obnavljao prvi razred srednje škole” te da, što se nje tiče, umjesto njega može da odgovori i Dodikova kćerka Gorica.

Ubrzo nakon toga oglasila se upravo Gorica Dodik, koja je potvrdila informaciju da je Dodik ponavljao razred.

“Milorad Dodik je odrastao na selu, radio i učio istovremeno, a kako je te godine bilo jako puno posla na imanju on nije uspio redovno da ide u školu i ponavljao je razred. Milorad Dodik je upisao fakultet političkih nauka u Beogradu tako što je polagao prijemni i završio ga u roku”, napisala je Gorica na Twitteru.

