Zlatko Lagumdžija: Čeka li EU rusku ‘specijalnu operaciju na Z. Balkanu’ da se probudi’

Njegovu reakciju prenosimo u nastavku:

– Današnje obraćanje predsjednice Evropske komisije Ursula von der Leyen mora biti poziv bosanskohercegovačkoj javnosti da traži urgentan i osmišljen odgovor Predsjedništva i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine, kao i od čelnika stranaka koji su nedavno u Briselu preuzeli zajedničke obaveze od predsjednika Evropskog vijeća Charles MICHELa i Visokog predstavnika EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrella.

Ukrajina je danas, s pravom, dobila novu konkretnu podršku Evropske Unije, a zemlje Zapadnog Balkana kao i Bosna i Hercegovina su ostavljeni istočnim uticajima kao da se ne radi o geostrateškom interesu EU. Nama samo ostaje nada da to ne znači da moramo čekati “Rusku specijalnu vojnu operaciju” da se EU “probudi” na Zapadnom Balkanu.

Naime, u svom godišnjem obraćanju o stanju Unije u Evropskom Parlamentu u Strasbourgu, predsjednica Evropske komisija Ursula von der Leyen, je najavila da danas odlazi u Kijev, gdje će se susresti s predsjednikom Volodoimirom Zelenskim.

“Želim u potpunosti mobilizirati naše zajedničko tržište. U Ukrajini ima puno dobrih, pametnih kompanija. Želimo proširiti ovu korisnu saradnju. Ukrajinu ćemo uključiti u naše slobodno robno područje. Pravo je vrijeme za to.

Naše jedinstveno tržište je jedno od najvećih tržišta. Znamo koliko je to priča o uspjehu, a to će biti i priča o uspjehu za naše ukrajinske prijatelje,” naglasila je predsjednica Evropske komisije.

Kako je tom prilikom kazala u Kijev ide kako bi radila na tome da toj napadnutoj zemlji omogući pristup jedinstvenom tržištu EU, baš kao i ulazak u EU područje besplatnog roaminga.

Nakon kandidatskog statusa, sa novom odlukom koju je danas najavila predsjednica Evropske Komisije, Ukrajina bi postala svojevrstan dio Evropskog jedinstvenog tržišta u kojem su 27 zemalja EU, Švicarska, Norveška i Island.

Do ovoga je Ukrajina došla ne samo dobrom voljom EU već prije svega višemjesečnim osmišljenim i organizovanim lobiranjem da do ovoga dođe. Svima je bilo jasno da magloviti kandidatski status Ukrajine u ovakvoj situaciji je ravno moralnoj a ne stvarnoj podršci kao što je to slučaj sa ulaskom u jedinstveno tržište EU.

Naši mediji su prenijeli da je ovom prilikom upućena podrška kandidatima i potencijalnim kandidatima za EU rekavši da je “vaša budućnost u Evropskoj uniji i EU nije kompletirana bez vas kao njenih članica”. Toliko o zemljama Zapadnog Balkana.

Našim evropskim prijateljima, umjesto jalovih rasprava o Otvorenom Balkanu, region mora poslati jasnu poruku da ne postoji ni jedan ozbiljan razlog zašto se ne ponudi otvaranje zajedničkog puta, ka članstvu u Evropskoj ekonomskoj zajednici kroz pristup jedinstvenom tržištu EU, zemljama Zapadnog Balkana kao što je to danas urađeno Ukrajini.

Bosna i Hercegovina ima pravo, obavezu i državni interes da bude lider tog procesa, a ne da godinama “kukumavčimo” za dobijanje kandidatskog statusa koji bi bio samo pokriće da se narednih godina ništa ozbiljno ne radi na neophodnim reformama, pišu Vijesti.

