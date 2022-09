Opozicija: Dodikov sukob s Njemačkom je suicid

Na sjednici bi narodni poslanici trebalo da se izjasne o Izjavi Dodika o proglašenju Odluke o davanju agremana ambasadoru Savezne Republike Njemačke u BiH koja je usvojena bez konsenzusa na 157. vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH, održanoj 2. septembra 2022. godine, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske.

Reagovao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović.

“Dodikova politika je sumanuta. To je jedna sumanuta, izuzetno štetna Dodikova politika, štetna i za narod, i za ekonomiju Republike Srpske. Ulaziti u otvoreni sukob sa Njemačkom, koja je naš najveći spoljno trgovinski partner, broj jedan ubjedljivo. Prošle godine uvoz i izvoz sa Njemačkom je iznosio 4,7 milijardi KM (to je BiH uključujući Republčiku Srpsku)”, tvrdi Borenović i dodaje:

“Preduzeća iz Republike Srpske su izvezla u Njemačku 2 milijarde 137 miliona proizvoda I usluga, zajedno sa firmama iz Federacije BiH. To je ubjedljivo najviše od ukupnog izvoza ka vani, što pokazuje da na taj način, on može da ugrozi i dovede do kolapsa privredu Republike Srpske, pogotovo privatna preduzeća i preduzetnike koji zapošljavaju desetine hiljada ljudi u proizvodnoj djelatnosti, od koje žive stotine hiljada ljudi koji primaju plate i penzije iz budžeta Republike Srpske. Od toga većinom žive i najuspješnije opštine u Republici Srpskoj.”

Neka pita, kaže Borenović, od čega žive dvije najuspješnije opštine-Derventa i Kotor Varoš, u kojima se nalaze privatna preduzeća koja su simbol Republike Srpske, koja zapošljavaju hiljade radnika i skoro sto posto imaju izvoz u Njemačku.

“Ja mislim da je to suicid, ekonomsko samoubistvo-ulaziti u sukob sa zemljom sa kojom imamo najveću ekonomsku razmjenu i od čega zavisi ekonomija Republike Srpske, desetine hiljada radnih mjesta. Ja mislim da je to jedna sumanuta i suluda politika koja se treba podhitno zaustaviti. Nama trebaju nova radna mjesta”, zaključio je Borenović, pišu Vijesti.ba.

