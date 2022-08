Šarović odgovorio Dodiku: Izetbegović je tvoj partner, nije opozicija kriva za krizu

Moja poruka za člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika je da se mane Bakira Izetbegovića i da građanima RS-a odgovori zašto smo ovako siromašni, zašto iz godine u godinu živimo sve lošije – izjavio je predsjednik SDS-a Mirko Šarović.

Odgovorna je aktuelna vlast

Predsjednik SDS-a je odgovorio na nastup Milorada Dodika u kome je lider SNSD optužio Šarovića da mu nije stalo do RS-a i da ima partnere u Bakiru Izetbegoviću.

– To je glavno pitanje i na to bi umjesto napada Dodik trebao da odgovori, a ne odgovara, već napada opoziciju. Zašto smo zemlja koja je po pitanju korupcije najgora u Evropi? Nije valjda da je za to kriv Mirko Šarović ili neko iz opozicije, valjda za to leži odgovornost aktuelne vlasti. Zašto smo u permanentnoj krizi poslednjih godinu dana? Da li tu krizu izaziva on zajedno sa Bakirom Izetbegovićem, ili je i za to kriva opozicija – zapitao je Šarović.

Neće skretati pažnju sa suštinskih problema

On je poručio da se SDS neće baviti kampanjom na način na koji to čine politički protivnici koji etiketiraju druge, skrećući pažnju sa stvarnih problema građana koji bi trebalo da budu rješavani.

– Mi se obraćamo građanima, nećemo se baviti ovakvom kampanjom i mi ćemo ljudima želimo da kažemo kakvo je stanje u našoj zemlji i koji su naši odgovori na takvo stanje. Na njihovu prljavu kampanju i etiketiranje ljudi mi ćemo odgovarati prijedlozima kako ćemo mijenjati RS da bi svima bilo bolje. Da svima bude bolje, a ne samo članovima jedne političke partije. Ovo je poslednja godina u kojoj će biti moguće da članovi partije budu privilegovani u odnosu na sve građane – poručio je Šarović.

