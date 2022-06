Đapo pojasnila kako će biti podijeljeno 5,5 miliona KM za turizam i okoliš

Podsjetimo, iz ukupnog ovogodišnjeg transfera od pet miliona KM za turizam, dva miliona će biti izdvojeno za turističke paket aranžmane. Vaučeri od po 200 KM građanima će se izdavati za domaći turizam posredstvom e-platformi.

– Vlada Federacije, nažalost, nije u mogućnosti da utječe na smanjenje PDV-a i akciza na gorivo, jer je to u isključivoj nadležnosti nivoa države. Svjesni koliko danas mnogi nisu u mogućnosti izdvojiti novac za godišnje odmore, odlučili smo da kroz subvencioniranje putovanja u FBiH pomognemo svojim građanima i tako barem malo amortiziramo val poskupljenja, koji uzrokuje pad životnog standarda – izjavila je federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

Istakla je da je nakon izuzetno uspješne linije pomoći koja je data privredi u proteklom pandemijskom periodu, a koja je spasila turistički sektor u FBiH i ogroman broj radnih mjesta, ovaj put Ministarstvo okoliša i turizma odlučilo pomoći i samim građanima i i privredi.

No, to nije jedina dobra vijest iz ovog resora. Pored pet miliona za razvoj turizma, na prijedlog ministrice Đapo, Vlada FBiH donijela je odluku i o raspodjeli skoro pola miliona KM za zaštitu okoliša u većem bh. entitetu i to za rješavanje pitanja zaštićenih područja i Trgovske Gore.

– U oblasti turizma, osim dva miliona za vaučere građanima, 300.000 KM stavljamo na raposlaganje iznajmljivačima smještajnih kapaciteta. To su apartmani, studio apartmani, sobe u domaćinstvu, kuće za odmor, kampovi. Cilj je proširenje i unapređenje smještajnih kapaciteta i infrastrukture u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu u ruralnim predjelima – pojašnjava ministrica Đapo.

Također, za sufinansiranje umjetnog osnježavanja u okviru ski centara na skijalištima na području Federacije odobreno je 700.000 KM za one registrovane u FBiH, koji upravijaju ski liftovima i posjeduju upotrebnu dozvolu za njih. Uvjet za učešće u raspodjeli ovog transfera bit će da imaju najmanje 20 stalno zaposlenih i najmanje 50 posto učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost projekta za koji aplicira.

Vlada je na prijedlog ministrice Đapo usvojila i pola miliona KM vrijedan program sufinansiranja promocije turističkih potencijala FBiH kroz izradu i objavu promotivnih materijala u elektronskom i štampanom obliku.

– Pravo učešća imat će web portali, dnevne novine i magazini koji doprinose boljoj informisanosti o raspoloživim turističkim ponudama, resursima i kapacitetima Federacije – dodaje ministrica.

Peti tursitički program koji je Vlada podržala odnosi se na izdvajanje 1,5 miliona KM za kupovinu novog ski Iifta za Kulturno-sportski centar Kakanj na Ponijerima. Ovo je, inače, bila inicijativa 78 zastupnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koju je podržala Federalna vlada.

Kada je riječ o podršci zaštiti okoliša, odobreno je 428.969 KM za dva programa iz Akcionog plana Strategije okoliša i to za zaštićena područja te rješavanje problema koje donosi izgradnja odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj Gori u Hrvatskoj.

– Za bolje upravljanje zaštićenim područjima u Federaciji iz nadležnosti nižih nivoa vlasti, uložit ćemo 250.000 KM. To će biti raspoređeno institucijama i općinama koje upravljaju spomenicima i parkovima prirode i zaštićenim pejzažima: Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo Blato, Trebević, Bentbaša, pećina Vjetrenica, Tajan i dr. U slučaju Trgovske Gore izdvajamo 128.969 KM za institucije, privredna društva i eksperte koji budu učestvovali u aktivnostima sprečavanja negativnih posljedica izgradnje tog odlagališta – izjavila je ministrica Đapo, prenosi Fena.

