Mirko Šarović: Moramo mijenjati prioritete da bi došlo do promjena

On navodi da se u BiH moraju mijenjati prioriteti i da se prije svega mora nešto učiniti kako bi se zaustavio masovni odlazak mladih ljudi iz zemlje.

– Postoje različiti pogledi zašto mladi ljudi idu iz BiH. Političke elite promoviraju neke ciljeve, teme i prioritete koje služe isključivo za pridobijanje naklonosti birača, jer je tako najlakše njima manipulisati. Vlast im ne nudi radna mjesta i blagostanje, nego im nudi da će ih štititi od onih drugih ili trećih – pojašnjava Šarović.

Dodaje da, u suštini, misli da značajan broj njih ide zato što se u ovoj zemlji ne osjećaju sretno, zato što osjećaju da nemaju mogućnost da se ostvare.

Šarović kaže da je trenutno mnogo više ljudi koji zaista ne žive najbolje i koji smatraju da trebaju da mijenjaju ovo društvo.

– Mislim da je problem i do političara, ne samo do građana. Na nama je da ih uvijerimo da samo ne kritikujemo i upiremo prstom u drugog i da kažemo to ne valja, nego da ih uvjerimo da mi to znamo da uradimo, da će sa nama da bude bolje – istakao je Šarović, saopćeno je iz SDS-a, piše Fena.

