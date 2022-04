Dodik: Poštujem Dejton, neću se povinovati pravilima stranih sila

“Više volim podršku naroda, nego zapadnih birokrata koji nam nameću svoja pravila. Prihvaćen sam kao jedan od rijetkih političara koji su podržavali Dejtonski sporazum i na tome sam gradio svoju karijeru. “Vjerovao sam da kada se završi rat i potpiše Dejtonski sporazum, možemo ispuniti svoje obaveze, da će BiH postati ustavna država, a ne vođena raketa ispaljena iz Vašingtona, Pariza, Londona ili Brisela”, rekao je Dodik u intervjuu za Francuski Mond Diplomatic…

Član Predsjedništva je istakao da uvijek brani riječ Dejtonskog sporazuma, a ne njegov “duh” koji nameću visoki predstavnici, koji bezuslovno podržavaju vlade Pariza, Londona i Vašingtona.

Podsjetio je da BiH čine dva entiteta i tri konstitutivna naroda, te kazao da visoki predstavnici čine sve da se ona ukine i izgradi BiH bez entiteta.

“Kada se suprotstavite ovoj centralizovanoj volji, predstavljate se kao remetilački faktor. Problem demokratije u BiH dolazi sa Zapada, koji traži lojalnost, a ne političke partnere. Ako ste u skladu sa njihovim očekivanjima, onda ste u redu. Poslušna elita u BiH, koja zavisi i živi po naredbama koje dolaze izvana, ne želi preuzeti svoje obaveze i zato BiH ne funkcioniše.”

Zapad, koji je govorio da Jugoslavija ne može funkcionirati zbog složenih međunacionalnih i vjerskih odnosa – što je bio jedan od razloga njenog raspada – sada bi želio da gradi BiH na potpuno istim principima. Emisari koji dolaze u BiH, dobro plaćeni, jer dolaze u nestabilno područje, pišu izvještaje na zahtjev Pariza, Londona i drugih glavnih gradova, bez obaveze da ovdje plaćaju račun.” istakao je Dodik.

Dodao je da se zapadni ambasadori u BiH sastaju u petak kako bi odlučili šta bi izabrani politički predstavnici trebali učiniti. “Uveli su poseban oblik vladavine, demokratiju ambasade – svakog petka popodne čekamo šta je dobro za nas, a niko nas ne pita šta je dobro za nas. Ova situacija postoji dugi niz godina i ništa se nije promijenilo”, rekao je Dodik.

Istakao je da je BiH nepovratno podijeljeno društvo i nikakva hemija to ne može promijeniti. “Mi u Republici Srpskoj uvijek smo prihvatali BiH kao obavezu, ali smo je prihvatili. S druge strane, ne možemo prihvatiti BiH koja funkcioniše suprotno Ustavu”, rekao je Dodik.

Upitan kako vidi Republiku Srpsku u budućnosti, Dodik je rekao da bi ona mogla ostati u BiH kako je predviđeno Dejtonom, po Ustavu, ali ne u BiH kako to predviđa Zapad, dodajući da ni Srbi ni Hrvati ne bi pristali da žive u takvoj Treba.

On je naveo da se geopolitički kontekst srednjoročno i dugoročno mijenja u korist Republike Srpske. “Za sada to nije slučaj, jer nakon gubitka pozicija u Afganistanu i drugdje, Sjedinjene Države pokušavaju da se drže svojih starih navika i pokušavaju nametnuti svoja pravila u našu korist. Predstavljeni smo kao bliski ruskim i kineskim interesima u regionu.” i kada Emanuel Makron potpisuje sporazume sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, ne govori se o kineskom uticaju, ali kada ovdje napravimo malu rutu od sto miliona eura, to se smatra kineskim uticajem…”, kazao je…

Govoreći o saradnji sa Vladimirom Putinom, Viktorom Orbanom i Redžepom Tajipom Erdoganom, Dodik je rekao da svima poručuje isto – vratimo se na Ustav BiH, primijenimo Ustav i sve će biti u redu.

“Znam dobro da će Erdogan na kraju uvijek biti na strani muslimana. Ali razgovarao sam s njim jer u njemu vidim čovjeka koji ima želju pomoći očuvanju mira u BiH. Putin mi nikada nije rekao da se odvojim, rekao mi je da poštujem međunarodno pravo i Dejtonski sporazum. Mađarska je veoma zainteresovana za Balkan.” rekao je Dodik.

On je istakao da neće odustati od svojih uvjerenja i da neće odustati od svoje politike – BiH u skladu sa Ustavom i u tom kontekstu jačanje nadležnosti Republike Srpske.

“To nije protivno Ustavu, naprotiv. Kažu da su reforme koje su donesene prije 15, 20 godina u opasnosti. Da, vi to zovete reformama, ali za nas je to političko nasilje, jer su tada nametnute protiv naše volje. Ako se ne razumijemo, onda da sjednemo i razgovaramo, ali briselska administracija radije brani haos koji je napravila nego želi da razgovara.” naglasio je Dodik.

Rekao je da pokušava biti racionalan, ali ne može prihvatiti da neko sa strane nameće pravila u BiH i komplikuje odnose.

Dodik je rekao da će pobijediti na sljedećim izborima u BiH, a da će mu u tome pomoći nepravedan odnos evropskih zemalja.

Podsjetimo, Velika Britanija je prije dva dana uvela sankcije Miloradu Dodiku, a ranije su to učinile i SAD, piše N1.

