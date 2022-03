Nikšić: U HDZ-u BiH su potvrdili da su samo bek vokali Milorada Dodika

“Čovićevo i HDZ-ovo blokiranje usvajanja Rezolucije o osudi ruske agresije na Ukrajinu Plenković pravda činjenicom da je rezoluciju predložio SDP-ov delegat u Domu naroda BiH Denis Bećirović. Dok se čitav svijet ujedinjuje u osudi brutalnog napada na suverenu državu, Plenković pravda svog pulena izgovorom da se agresija ne treba osuditi jer rezoluciju u izbornoj godini predlažu ljudi iz SDP-a”, navodi Nikšić.

Dodaje da je “suština ovdje jasna i nezaobilazna, kao što je providna Plenkovićeva manipulacija: HDZ Bosne i Hercegovine brani ruske pozicije i svrstava se uz Rusiju rušenjem rezolucije”.

“Tekst rezolucije nema nikakvu stranačku konotaciju i u potpunosti je usaglašen sa sličnim aktima Evropske unije. I to je razlika između nas i njih, između ljevice i desnice na Balkanu. Mi iz SDP-a bi glasali za tekst rezolucije bilo ko da ga je predložio jer je to pravedno u odnosu na herojski narod Ukrajine, jer je to biranje prave strane kad je u pitanju demokratski svijet. I dok su u SAD jedinstveni i demokrati i republikanci, u Evropi i demokrati i konzervativci na Balkanu je važno ko je predložio rezoluciju. Naravno da to nije istina”, naglasio je Nikšić.

Dodao je da nije HDZ odbio glasati zato što je SDP predložio rezoluciju.

“Oni su odbili da glasaju prvo zato što misle da se radi o oružanom sukobu, drugo jer se ne smiju zamjeriti SNSD, a na kraju će vrijeme pokazati i je li to rezultat ‘specijalnih veza i konkretnih’ interesa koje je Čović realizirao u svojim čestim odlascima u Srbiju. I može se Plenković posipati pepelom koliko hoće, kao i u glasanju kod zaključaka o osudi genocida u Srebrenici, HDZ BiH je još jednom potvrdio da su samo bek vokali Milorada Dodika i njegove ruske politike koja teži stvaranju novih sukoba i paradržavnih teritorija”, stoji u reakciji.

Usvajanje zaključka kojim se traži ubrzan proces prijema Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a onda odbijanje da podrže rezoluciju kojom se pridružuje mjerama koje poduzima Evropska unija protiv agresora koji brutalno uništava ukrajinske gradove i ubija nedužne civile, nije ništa drugo nego demonstriranje krajnjeg licemjerstva, smatra Nikšić.

“Na kraju, udruženo SNSD-ovo i HDZ-ovo blokiranje usvajanja zakona koji su nužni za pristupanje EU samo je dodatna potvrda ove činjenice. Danas je vrijeme kada ste na pravoj strani istorije ili niste: ili ste za pristupanje EU ili ste za Rusiju, sredine nema. Koja je cijena povijanja kičme i služenja ruskim interesima ne znam, ali znam da tu cijenu ne smiju plaćati građani Bosne i Hercegovine. Postupci SNSD-a i HDZ-a u Domu naroda još su jedan čin izdaje vitalnih interesa naroda u koje se zaklinju. Nadam se da to sve više prepoznaju građani, kao što prepoznaju i postaju svjesni u međunarodnoj zajednici”, ističe lider SDP-a.

SDP BiH će, dodaje, nastaviti da predlaže inicijative za pristupanje EU i NATO-u i nastavit će biti brana proruskim politikama podjele i destabilizacije koje se pokušavaju utkati i u naš Ustav i u naš Izborni zakon.

“Zadovoljan sam ako smo na tom putu bar malo doprinijeli da se razotkriju dvolične sluge rušilačkih politika, što su svojim poslednjim stavovima potvrdili iz Delegacije EU u BiH i Ambasade SAD u BiH”, navodi Nikšić, piše Klix.

Facebook komentari