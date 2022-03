Denis Bećirović: Plenković brani neodbranjivo – politiku Čovića

Odgovor Bećirovića prenosimo u nastavku:

Gospodine premijeru,

Povodom Vaših današnjih izjava kojima pokušavate odbraniti neodbranjivu politiku Dragana Čovića i neovlašteno se miješati u unutrašnja pitanja nezavisne i suverene države Bosne i Hercegovine, javno Vas pozivam, kao jedan od predstavnika najviše zakonodavne vlasti države Bosne i Hercegovine, da prekinete s tom lošom politikom. Danas ste me direktno prozvali i, između ostalog, izjavili: “BiH dolazi u fazu izborne kampanje. Koliko sam shvatio, političar iz SDP-a je pokrenuo inicijativu – eto, da baš on bude inicijator politike koja nalaže kako će se Bosna i Hercegovina postaviti prema Rusiji. U Hrvatskoj bi to predlagao Sabor, Vlada, klub HDZ-a u parlamentu kao većina. (…) Da se nama to desilo – ne bih ni ja dao da mi neko iz opozicije diktira tempo glavnih tema u našem Saboru“.

Gospodine Plenkoviću,

Očigledno ste pogrešno informirani o stanju u Bosni i Hercegovini i Parlamentarnoj skupštini BiH. Zbog toga ću Vam predočiti nekoliko neoborivih činjenica koje su potpuno suprotno od onoga što Vam je saopćio predsjedavajući Doma naroda i predsjednika HDZ-a BiH Dragan Čović. Riječ je o sljedećim faktima:

 U prvih sedam dana od početka agresije Ruske Federacije na Ukrajinu pozvao sam predsjedavajućeg Doma naroda Dragana Čovića da, zajedno sa zamjenicima, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi tekst deklaracije ili rezolucije o osudi agresije na Ukrajinu.

 Nakon što gospodin Čović nije učinio ništa, lično sam pripremio i u parlamentarnu proceduru 2. marta 2022. godine dostavio tekst Deklaracije o osudi agresije na Ukrajinu i uz taj tekst uputio zahtjev za održavanjem hitne sjednice u roku od tri dana.

 S obzirom da je gospodin Čović i ovaj prijedlog ignorirao, 14. marta sam ga javno na hitnoj sjednici Doma naroda još jednom podsjetio i pozvao da se očituje o predloženoj Deklaraciji o osudi agresije na Ukrajinu. Nažalost, on je i to ponovo ignorirao.

 Na redovnoj sjednici Doma naroda 24. marta 2022. godine predložio sam da se u dnevni red uvrsti sljedeća tačka: Usvajanje zaključaka Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH kojim se od Vijeća ministara BiH traži potpuno usklađivanje politika, mjera i stavova sa zvaničnim stavovima Evropske unije o agresiji Ruske Federacije na Ukrajinu. U prijedlogu zaključaka je pisalo:

1. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH naglašava da su organi Bosne i Hercegovine definirali vanjskopolitičke ciljeve i da je obaveza Vijeća ministara BiH da politike, mjere i stavove usklađuje sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije.

2. Dom naroda ističe važnost poštivanja evropskog sigurnosnog poretka čija su ključna načela sadržana u Povelji Ujedinjenih nacija i osnovnim dokumentima Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, uključujući Helsinški završni dokument i Parisku povelju.

3. Dom naroda najoštrije osuđuje agresiju na Ukrajinu i njen suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost, te poziva Rusku Federaciju da odmah zaustavi vojni napad i povuče svoje oružane snage s ukrajinske državne teritorije.

4. Dom naroda osuđuje rusko priznavanje samoproglašenih regija Donjecka i Luganska kao čin flagrantnog kršenja suvereniteta Ukrajine i potkopavanja osnova međunarodnog poretka.

5. Dom naroda iskazuje punu solidarnost s Ukrajinom i ukrajinskim narodom te poziva Vijeće ministara BiH, kao i druge organe vlasti na nižim nivoima, da pruže humanitarnu i drugu pomoć Ukrajini u ovom za njih i sav miroljubivi svijet prijelomnom i teškom trenutku.

6. Neprihvatljivo je oružanu agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu opravdavati na bilo koji način ili biti neutralan pred stradanjem ukrajinskog naroda i očiglednim napadom na međunarodni poredak i temeljna načela međunarodnog prava.

Nažalost, gospodin Čović je glasao protiv ovog prijedloga. To su provjerljive činjenice koje se ne mogu negirati. Ako je potrebno, za sve naprijed navedeno mogu Vam dostaviti i pisane dokaze koji to potvrđuju.

Gospodine Plenkoviću,

Države Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju, kao punopravne i od istog dana članice UN-a, temeljna prava i dužnosti koja čine neku vrstu objektivnog i višeg prava u savremenom međunarodnom pravnom poretku. Opća skupština UN-a je 1970. godine usvojila Deklaraciju o načelima međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i saradnji između država u skladu s Poveljom UN-a (Rezolucija 2625). U toj su deklaraciji formulirana načela međunarodnog prava koja obavezuju sve države svijeta. Među sedam načela koja predstavljaju autentično tumačenje Povelje UN-a nabraja se i načelo suverene jednakosti država. Sve su suverene države pravno jednake, kao što su i pojedinci jednaki u pravima u svakom demokratskom pravnom poretku. Pravna jednakost država proizlazi iz svojstva države da je suverena i da je subjekt međunarodnog prava. U Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini Republika Hrvatska, kao jedna od tri potpisnice, se obavezala da će poštovati suverenu jednakost države Bosne i Hercegovine i da će se „uzdržati od bilo kakvih akcija, putem prijetnje ili upotrebe sile ili na bilo koji drugi način, protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge države“. Imajući to u vidu, gospodine Plenkoviću, krajnje je vrijeme da shvatite značaj i počnete poštovati suverenu jednakost države Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Gospodine Plenkoviću,

Dobronamjerno i otvoreno Vas pozivam da, u interesu građana naših država, izaberete konstruktivan dijalog, razumijevanje, međusobno poštovanje i istinu. Ne dozvolite da Vas kontinuirano obmanjuje Dragan Čović jer se kod njega izgovorene riječi i učinjena djela drastično razlikuju, prenose Vijesti.

Facebook komentari