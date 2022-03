Mirko Šarović: Smanjenje PDV-a na osnovne životne namirnice će biti značajna pomoć stanovništvu

… odnosno parlamentarna većina koju čine SNSD, SDA i HDZ.

On je poručio da će smanjenje PDV-a na osnovne životne namirnice na pet posto biti značajna pomoć stanovništvu, koje zbog trenutne situacije sve teže živi i kazao da Dom naroda Parlamenta BiH treba što prije da se izjasni o ovom pitanju.

– Mislim da oni imaju mali manevarski prostor da ovo odbiju, jer bi onda sva odgovornost bila na njima. Ne treba uopšte da se čeka jer se sve može uraditi za nekoliko dana, a pogotovo jer postoji i ovaj dio koji se tiče implementacije i prilagođavanja sistema Uprave za indirektno oporezivanje – napomenuo je Šarović.

On je rekao da će smanjenje PDV-a na osnovne životne namirnice biti važan trenutak za građane i da će biti jasno da oni koji, eventualno u drugom domu ne budu glasali za to, opstruiraju proces pomoći građanima u ovako teškom vremenu.

Šarović je istaknuo da prijedlog izmjene zakona o PDV koji je juče prošao u Predstavničkom domu PSBiH, nudi kvalitetnija rješenja u odnosu na onaj koji je predlagan od SNSD-a.

– Naš prijedlog je vremenski neograničen i nije omeđen sa šest mjeseci kako je to SNSD predlagao. To je važno iz razlog jer će proći par mjeseci dok se zakon implementira, tako da bi nekoliko od tih šest mjeseci bilo izgubljeno. Nepostojanje vremenskog ograničenja je pogotovo važno iz razloga da će, ako neko nekada bude želio da sve vrati na 17 posto, morati da mijenja zakon i obezbijedi podršku za to – pojasnio je Šarović, saopćeno je iz SDS-a, prenosi Fena.

Facebook komentari