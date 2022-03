Dodik za sve krivi Ukrajinu: Zapad ima fašistički manir

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je Kristijan Šmit (Christian Schmoidt) čovjek čiji stav nije važan, niti relevantan, te poručio da Republika Srpska poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, poziva na mir, ali da nije spremna da uvodi sankcije Rusiji.

Odgovarajući na pitanje novinara u Bijeljini kako komentariše navode Šmita da treba da ćuti i razmisli o neutralnosti BiH u vezi sa ukrajinskom krizom, Dodik je istakao da “ne prati tog lika odavno”.

– On je na nivou ničega i njegov stav uopšte nije važan, relevantan, ni u čemu bitan za mene. Od vas čujem šta on kaže. On nije taj koji određuje šta je čiji stav, niti taj kojeg sam ja spreman da u bilo kom smislu razumijem ili podržim – rekao je Dodik.

On je naglasio da je “Šmit čovjek koji se lažno predstavlja i sve što kaže – ostane sa predzvukom lažno, šalji dalje”.

RS je principijelna

Dodik je istakao da se u BiH znaju stavovi Republike Srpske, koja je principijelna.

– Mi smo oko ukrajinske krize predložili da se zauzme neutralan stav jer mislimo da je to dobro i za muslimane i za Hrvate. I ukrajinski i ruski narod su za nas bliski i ne možemo tu da pravimo nikakvu diferencijaciju, bar što se nas tiče – rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da Republika Srpska poštuje teritorijalni integritet, poziva na mir, ali nije spremna da uvodi sankcije.

– Nismo spremni da od Rusa, gdje god bili, pravimo metu progona, kao što to čine neki na Zapadu, pokazujući svoj fašistički manir i oduzimajući imovinu ljudima, progoneći svakog ko je Rus, pa čak i djecu u vrtićima. Protiv toga sam i ostat ću – poručio je Dodik.

On je istakao da, ako neko u Sarajevu želi, a koliko vidi ima ih, onda nisu na istom fonu.

-Ja se zalažem, ako uopšte moj stav može tu da pomogne, a vjerujem da ne pomaže mnogo ni moj, ni predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića, ni bilo koga iz BiH, onda sam ja za trenutni prekid rata, uspostavljanje mira, pregovora, ali neko bi išao dalje od toga. EU, tražeći sebe, pokušava ovo da iskoristi kao dovoljan razlog za neko navodno objedinjavanje, bez obzira na činjenicu da svi problemi unutar Evrope ostaju isti i biće još više produbljeni – rekao je Dodik.

Neutralna vanjska i sigurnosna politika

On je naglasio da razloge zašto se to sve tamo dešava treba čuti sve, pa vidjeti na koji način je Rusija u posljednjih 20 godina provocirana.

– Rusija nije imala nijedan problem sa Ukrajinom dok je ona vodila neutralnu vanjsku i sigurnosnu politiku. Onda kada je krenulo sve, a krenulo je onda kada su pokušali da kreiraju antiruske političke elite u Ukrajini, moralo se voditi računa i o sigurnosnim pitanjima. Ovo ne znači da sam ja na nekoj strani, već samo da razumijem o čemu se radi i da su oni koji su podstakli Ukrajinu da se izazivački ponaša prema bilo kome, apsolutno griješili – rekao je Dodik.

On smatra da je, bez obzira na sve, trebalo bez rata rješavati ta pitanja.

– Rat je uvijek situacija koja ne donosi dobro. Što prije treba uspostaviti mir – poručio je Dodik.

