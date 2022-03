Dragan Čović: Nikad nisam podržavao Dodika u svemu, više podržavam Izetbegovića

“Kaže Izetbegović da ste odbili model po kojem on ne bi bio član Predsjedništva BiH. Je li to tačno”, pitao je reporter Mario Jurič.

“Ne znam na koji prijedlog misli s obzirom na to da on prijedlog nije dao 8 mjeseci”, kazao je Čović.

Jurič je podsjetio da Izetbegović kaže kako će do dogovora doći samo ako popusti hrvatska strana. Čović kaže kako hrvatska strana sudjeluje u razgovorima već dvije godine, otkad su potpisali suporazum za Mostar.

“Hrvatska strana čini sve da usuglasimo standarde s EU standardima”, rekao je i istaknuo da “gospoda Bošnjaci moraju razumjeti da Hrvati moraju birati svoje predstavnike“.

Je li realno očekivati BiH u NATO-u, pitao je reporter.

“Hrvatski narod želi EU put i NATO savez”, kazao je.

Područje Brčkog je Izetbegović je ocijenio kao potencijalno mjesto nestabilnosti. Trebaju li se Hrvati tamo bojati, pitao je reporter Dnevnika Nove TV.

“Apsolutno ne. Ne smijemo tako razmišljati. BiH je cjelovita, jednaka je ugoroza od Posavine, središnje Bosne do Hercegovine. Na taj način razmišljati je pogrešno i trebamo stvarati ambijent da nema ni iskrice, a ne nekog ozbiljnijeg sigurnosnog problema”, kazao je Čović te dodao kako sve rješavaju isključivo mirnim putem – razgovorima. “Ljudi su zabrinuti kad vide slike iz Ukrajine“, kazao je.

Dodik je htio da BiH ostane neutralna, a vi ste osudili rusku invaziju. Je li to narušilo vaš odnos s Dodikom, pitao je Jurič, a Čović odgovorio: “Nikad nisam podržavao Dodika u svemu. Više podržavam Izetbegovića, to govore naše susreti, naši razgovori. To što zagovara Dodik stvar je politike”.

Reportera je zanimalo i je li Čoviću sada žao što je rekao “čuvajte Republiku Srpsku”?

“Ne. Zašto bi mi bilo žao, time čuvamo ustav BiH. Bez ustava imamo anarhiju”, kazao je, prenosi Source.

