Oglasio se Dodik: Ne vidim ništa sporno u zaključcima HNS-a

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da ne vidi ništa sporno u zaključcima Hrvatskog narodnog sabora (HNS), te smatra da Hrvati imaju pravo da zahtijevaju jednaka prava, kao i ostala dva konstitutivna naroda u BiH.

– Odbijanje muslimana da prihvate činjenicu da BiH nije njihov eksluzivitet dovela je BiH, a posebno FBiH, u tačku u kojoj se danas nalazimo. Povlađivanje američke i briselske administracije željama muslimana dugoročno destabilizuje BiH – rekao je Dodik, koji je ponovo koristio termin “muslimani” za Bošnjake.

Dodik je istakao da samo dijalog i razgovor svih u BiH garantuje da bi ona mogla da opstane onako kako je definisana Ustavom.

– Problem jednog naroda u BiH problem je svih i to je valjda svima jasno. Ignorisanje preglasavanja jednog naroda BiH gura u dugoročnu nestabilnost i odgovornost za to snosit će oni koji to ne žele da vide i da riješe – naveo je Dodik.

Jedan od zaključaka jučerašnjeg varednog zasjedanja HNS-a je da će, ako se nastavi dekonstituisanje hrvatskog naroda, pokrenuti sve pravne procedure i političke korake za novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju BiH na načelima federalizma i konsocijacijske demokratije kojima će biti obezbijeđena potpuna ustavna ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda u BiH.

