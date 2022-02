Ko se drogira od političara? Nikšić: Ne znam, nisam im ja diler

Na čijoj strani su međunarodni posrednici Palmer i Einchorst?

Našalio sam se nakon zadnjih razgovara zašto nema predstavnika iz RS, nadam se da njihove stavove nisu zastupali međunarodni predstavnici. Indikativno je da su prilično blagonaklono gledali na Čovićeve ultimatume.

Imaju li stranke koje su bile u Neumu dovoljno ruku da donesu izmjene Ustava i Izbornog zakona u Parlamentu?

Svi koj isu bili u Neumu, zajedno sa partijama čije je sjedište u RS, imaju dovoljno ruku da izglasaju te izmjene.

Ima još vremena, mogu li se dogovoriti?

Naravno da ima vremena, ali ne znam da li će se dogovoriti.

Politolog Bodo Weber kaže da je svaki krug pregovora koji se na završi “prljavim dealom” uspješan? Nadate li se da će dolaskom ljevičara u Njemačkoj na vlast malo se više pričati o građaniam u BiH, a manje o etničkim grupama?

Bit ću direktan. Kada su krenule blokade institucija nakon odluka NSRS, SDP je donio neke zaključke i pokrenuo diplomatsku ofanzivu. Pisali smo evropskim parlamentarcima i socijalističkoj internacionali. Nakon toga je pokrenuta inicijativa evropskih parlamentaraca. Počeli su da pokazuju interes šta se događa u BiH. Mi smo to prvi pokrenuli, poslije nas se uključila Naša stranka. Nakon toga smo pozvali SDA da pišu europarlamentarcima iz grupe stranaka kojima pripada i SDA.

Ranije ste govorili kako je SDA za podjelu BiH?

Ja sam uvjeren da nisu. Znam da ukoliko bi SDA krenula u priču bez građanskog modela teško bi mogli računati na sve glasove u Parlementu. Ali znamo priča o Mostara da je SDA južno od Ivana sve prepustila HDZ-u. Je li SDA-ova vlada dala Aluminij HDZ-u koji je nakon toga ugašen? Zamislite d aje to bilo u našem mandatu? Očito postoji ljubav između HDZ-a i SDA u koju je teško proniknuti. Drago mi je da se SDA u ovom trenutku drži principa.

Šta znači jučerašnji istup Čovića i poruka “čuvajte RS”? Jeste li prepoznali u toj izjavi njegovo oduševljenje što Srbi imaju RS?

Pročitao sam tekst na Indexu koji mi je najbliži razmišljanju. Govorimo o ljudima koji pričaju da nose evropske vrijednosti, a imamo kratko pamćenje. Zaboravljamo da je Čović bio direktor firme u kojoj su radili ratni zarobljenici, da je bio ne neustavnom obilježavanju 9. januara, da je glasao protiv zakona o zabrani negiranja genocida. I da se jučer poklonio skupštin i dao takav pijatet ljudima koji žive u gotovo etnički očišćenoj teritoriji.

Ko je pravi Dragan Čović – koji se samo zalaže za jednakopravnost Hrvata ili onaj koji je na skupu u dijaspori rekao kako je promjena Izbornog zakona put ka trećem entitetu?

Mislim da je ovaj drugi, njemu nije stalo do hrvatskog naroda, to jest Hrvata u Posavini ili u nekim drugim dijelovima FBiH i RS. Kada sam bio premijer trebalo je pomoći Posavskom kantonu i naravno da sam otišao tamo, baš me briga što im je vlast HDZ, da pomognem ljudima. I pitao sma ih zašto vam nije pomogao ministar finansija iz HDZ-a, a kazali su mi da njih nije briga zato što nisu Hrvati iz Hercegovine.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne Skupštine BiH podržala je jučer inicijativu uvođenja obaveznog ljekarskog pregleda za političare koji uključuje test mentalno psihološke sposobnosti i test na korištenje psihoaktivnih supstanci? Ko ne bi prošao test?

Ne znam ko ne bi prošao test mentalne sposobnosti, ali sam siguran da bi mnogo njih strahovalo za test na droge.

Imena?

Nisam im ja diler (smijeh). Znam da se priča o sensama. Nisam nikada bio u prilici. Ja ću prvi ići na taj test. Mi iz SDP-a smo spremni da idemo na taj test, prenosi N1.

