Željko Komšić: “SIPA može uhapsiti bilo koga u BiH”

“Ako se mi nećemo boriti za svoju državu u okviru onoga što nam daju Ustav i zakoni zašto očekujemo da će se stranci boriti? Činjenica jeste da visoki predstavnik ima gotovo božanske ovlasti kada je riječ BiH, on može sve da mijenja osim Aneksa u Dejtonskom sporazumu, ali sve ostalo može. Ima li tu spremnosti, ne znam. Za sada ne vidim spremnost. Ima on podršku, samo pitanje je dokle ide ta podrška. Mislim da će tako rasti i jedna vrsta pritiska i rasti će podrška njemu, šta će on uraditi ja ne znam“, kazao je Komšić u Pressingu.

Na pitanje da li SIPA, u slučaju da dobije takve instrukcije, može privesti Dodika, kazao je:

“Policija zna šta im je posao, posao nije jednostavan, podrazumijeva rizik. SIPA je u stanju uhapsiti bilo koga u ovoj zemlji ako dobije nalog“.

Šta ako okupira kasarne?

“To je klasična pobuna, tad je još bliže onom gdje treba da završi a to je zatvor i sud prije toga. To je klasična pobuna. Očekuje se od Tužilaštva da reaguje”.

“Oružane snage neće nestati”

Kako je dodao, OS BiH neće nestati čak iako Dodik “krene” na OS BiH.

“Ako Dodik krene na OS BiH, neće oružane snage nestati, one će nastaviti da postoje. Vojska koju bi on formirao je obična teroristička skupina jer tako postupa, pa sad vi sami procijenite dokle to ide“.

Postoje li planovi za odbranu države?

“Naravno da postoje planovi, o tome se ne može javno govoriti, ali ne može se država odbraniti bez plana. Naravno da postoje”.

Da li će međunarodna zajednica reagovati?

“Znate kako kažu, pomozi sam sebi pa će ti i Bog pomoći. Pomoći će vam međunarodna zajednica, ne mogu oni trpiti tako nasilno kršenje ustavnog poretka. Oni će reagovati. Nisu reagovali 1992., slažem se, ali jesu 1995. godine. Ja znam šta ja treba da radim i bit će dobro. Ne mogu oni ovdje stajati po strani na način na koji su stajali 1992. godine. To iskustvo je još uvijek svježe i bolno je iskustvo. Nije više stvar čak njihove tačke gledišta BiH, ode to dalje“.

“Mi moramo pokazati, institucije, zato što neću da se desi da nas gledaju kao dvije zaražene strane. Mi branimo ono što je normalno u današnjem svijetu. Branimo Ustav, zemlju, zakone i zakonitosti postupanja. Mi nismo na dvije strane. Ne, nismo dvije strane. Mi smo na istoj strani sa vrijednostima s kojim Zapadni svijet živi“.

“Kvorum za rad Predsjedništva su dvojica, nisu trojica. Kvorumom se donose odluke. On da zna da računa, ne bi radio ovo što radi. On ne zna da računa, to je njegov problem”, kazao je Komšić.

“Naravno da je ludost, meni da ovakve stvari padaju na pamet porodica bi me odvela doktoru. Moji najbliži bi rekli da moram na pregled”.

Očekivanja od SAD, najavljena rasprava u Kongresu?

“Dodika personalno nije briga za američke sanckije jer je on pod njima. Nije to ugodna stvar. Gospodin Dodik kao član Predsjedništva ne može otputovati u SAD, nije to ugodna stvar za nekog ko se bavi politikom. Uopšte nije prijatno i nije nešto za šta može reći baš me briga“.

Komšić je kazao da je ovo jedna vrsta “političkog ludila u kojem ima sistema”.

“Ovo je jedna vrsta političkog ludila u kojem ima sistema. Sad je odustao od priče o disoluciji. Ako dođe do toga na protivustavan način, to je pobuna. Zato mora reagovati institucija zaužena za provođenje zakona. Odgovornost je teško izreći“.

“Svako se češe tamo gdje ga svrbi, ja ne mogu prihvatiti da ljudi koji rade u pravosuđu ili u policiji gledam kao Bošnjake, Srbe ili Hrvate. To su za mene tužioci, sudije i policajci. Svako kući neka bude šta želi”, ističe Komšić u Pressingu, piše N1.

