Radović poručio Dodiku: “Izvršni komitet SNSD-a ne može sebi dati pravo da narod postavi kao štit za vaše lične interese”

Ovo je izjavio zamjenik predsjednika SDS-a Milan Radović, komentarišući posljednje odluke Izvršnog komiteta SNSD-a.

“Ulaziti u avanturizam i donositi Zakon o vojci, Zakon o VSTS i Zakon o indirektnim porezima može dovesti do nesagledivih posljedica po Republiku Srpsku i narod u njoj. Građani se uopšte nisu izjasnili o tome, izabrani poslanici i predstavnici vlasti u Republici Srpskoj uopšte nemaju mandat za takve političke poteze“, upozorava Radović.

On dalje navodi da, takođe, ni Izvršni komitet SNSD-a, nakon čijeg zasjedanja su saopštene te odluke, ne može sebi da dodijeli pravo da narod i građane u Republici Srpskoj postavi kao štit za svoje lične interese.

“Veoma bitno pitanje koje se samo po sebi nametnulo je čiju podršku imaju za ovakve hazarderske političke odluke? Koje velike sile, a koje su ujedno garanti Dejtonskog sporazuma, odobravaju ovu politiku? Ambasade pojedinih zemalja su već iskazale oštro protivljenje za ovakve političke odluke“, navodi Radović.

On podsjeća da su pojedini parlamentarci EU već najavili sankcije ukoliko se uđe u takvu aktivnost i pitanje je šta će dogoditi nakon toga.

“Sankcije koje bi se uvele Republici Srpskoj bi dovele do potpunog ekonomskog kolapsa i sloma i njihovo ukidanje je dugoročan proces koji može da potraje godinama. Prije svega, došlo bi do velike nestašice lijekova i osnovnih životnih namirnica (ulja, brašna, mesa)… benzina, ali i do rasta šverca u kojoj bi njegova cijena bila mnogo veća nego sada“, upozorava Radović.

Prema njegovim riječima, mnoga izvozna preduzeća bi propala jer na domaćem tržištu ne mogu da plasiraju svoje proizvode, dok bi se svi strani investitori ali i banke povukli sa tržišta Republike Srpske.

“Finansijske sankcije bi dovele do obustave slanja novca koji nam sada šalje dijaspora jer bi se cijeli sistem zatvorio. Isplata plata i penzija budžetskim korisnicima bi takođe bila dovedena u pitanje jer bi se značajno smanjili poreski prihodi. Sve ovo bi bio uvod u veliku nezaposlenost, inflaciju i kolaps budžeta i zaista bismo se našli u veoma teškoj ekonomskoj situaciji“, upozorava Radović i podsjeća da je “sve ovo već jednom viđeno i narod je te štetne posljedice već jednom osjetio na svojoj koži“.

“Zaista građani i narod u Republici Srpskoj moraju biti zabrinuti i ne smiju da ćute jer ovakva neodgovorna politika će dovesti do masovnog egzodusa stanovništva i potpunog urušavanja Republike Srpske. Sigurni smo da narod ne želi da Republika Srpska bude siromašna kneževina u rukama nekoliko vlastodržača. Republici Srpskoj je istorijski i poziciono mjesto u Evropskoj uniji, gdje vladaju pravo i demokratija i sa kojom može da razvija svoju ekonomiju jer već sada daleko zaostajemo iza zemalja koje su članice EU“, zaključuje zamjenik predsjednika SDS-a Milan Radović, prenosi BN.

