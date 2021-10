Vojin Mijatović se “oprostio” od Dodika: Sad kad si pao, neću te šutirati

Potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović uputio je otvoreno pismo predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku. U pismu opisuje Dodika iz vremena kada je Mijatović ulazio u politiku. U tom periodu Dodik je imao potencijal da postane lider cijele BiH. U međuvremenu se pretvorio u svoju suprotnost. Zbog toga je, kako navodi, Mijatović i napustio SNSD i prešao u SDP.

Mijatovićevo pismo, koje je objavio putem Facebooka, objavljujemo u cjelosti.

– Poslednje pismo bivšem predsedniku

Uvaženi bivši,

Sećam se kao klinac jednog popodneva na Košutnjaku u Beogradu, otac me doveo, a sedeli ste ti i Branko Dokić.

ALTERNATIVA KARADŽIĆU I SDS-U

Bilo je to samo nekoliko nedelja pre nego što ćeš postati predsednik Vlade Republike Srpske po prvi put.

Sećam se sa koliko žara i euforije ste pričali o promenama, o potrebi za normalnim životom, o miru, o pomirenju, o Bosni i Hercegovini.

Iako tada ni deset posto nisam razumeo sve to kao danas, bilo mi je to sve veliko, bitno, nekako fascinantno.

Pričali ste o svemu što je alternativa ratu, Karadžićevoj i SDS-ovoj politici, pričali ste o otvaranju ka Evropi i Svetu, o obnovi zemlje….

Nedugo zatim postao si i predsednik Vlade, bilo je to golemo, preselio si Vladu u Banja Luku, počele su se nizati strane delegacije po Banja Luci, otvorio si Banja Luku, postali smo partner ostatku zemlje, postali smo nada budućnosti.

Počeo je rasti tada i SNSD, iako smo gubili izbore za redom rasla je ideja socijaldemokratije, sve do 2006. kada smo konačno plebiscitarno pobedili i poslali SDS u opoziciju posle toliko godina.

Izgledalo je sve nestvarno, mislio sam da više nema nazad već samo napred.

Prvih par godina bio je veliki zamah, gradilo se pravilo se, bilo smo zaista u svakom smislu te reči bolji deo BiH.

I tada sam mislio da može samo napred, ali nisam bio u pravu.

Tada su oko tebe počeli svi biti bitni i bogati, tada su nam počeli dolaziti oni najgori i mahom oni željni samo vlasti i novca. Polako si se jednog po jednog odricao svojih ljudi koji su pravili SNSD sa tobom, a glavni oko tebe su postajali oni koji su godinama vladali sa SDS-om i tokom rata i nakon istog.

POČEO SI DA VREĐAŠ, PLJAČKAŠ, MRZIŠ…

Ti si polako postajao sve moćniji i bogatiji sa njima, a paralelno sa tim si se odricao sebe i svoje ideje i prihvatao njihove ideje nacionalizam,

kriminal, moć i silu.

Vremenom si se pretvorio u njih, samo još u goru verziju njih samih. Počeo si da vređaš, pljačkaš, mrziš, a oni su na krilima toga uz famoznu rečenicu “poslao me šef” opljačkali sopstveni narod.

Sada kada ti je konačni kraj, ja te neću udarati kada si na podu jer to nije korektno, to će uraditi sada svaki politički klošar a napravio si ih mnogo. Sada će svako ko prođe kraj tebe dok budeš ležao iskaliti svoj karakter na tebi, ali to si i zaslužio.

Ja ti zameram samo što si počeo da mrziš sopstvenu zemlju, što si uništio socijaldemokratiju u koju si se kleo sa nacionalistima i kriminalcima koje si pustio među svoje redove, što si srpski, bošnjački, hrvatski narod još više posvađao, i na kraju što si odustao od toga da budeš lider BiH, a imao si najveću šansu, kao niko.

Žao mi je što si i svoju porodicu uvukao u sve ovo jer iako to mnogi ne znaju čestita je to familija, ali i to si sam kriv.

I na kraju još jednom, mogao si mnogo, mogao si ostati zapisan u istoriji kao veliki, kao lider, kao neko ko je posle rata ujedinio narod i doneo napredak i budućnost, ali si ipak odabrao da te istorija pamti kao nekoga ko je doneo sve suprotno.

OSTAĆU DOSLEDAN

Uvaženi bivši,

Ja ću ostati dosledan jer prve političke korake sam naučio od tebe i u SNSD-u i neću te šutirati sad kada si na kolenima, red je onih koji će to sada uraditi jer ti je zaista kraj.

I upravo sa ovom slikom iz sale u kojoj je održano Drugo zasedanje AVNOJ-a, opraštam se od tebe jer na kraju izdao si ideju i izdao sebe. Smrt fašizmu, sloboda narodu!, napisao je Mijatović.

