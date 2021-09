Ćamil Duraković: “‘Veliki šef’ naredio moju smjenu”

Kako je naveo Duraković za N1, mnogo je obrazloženja za njegovu smjenu za funkcije predsjednika Skupštine opština Srebrenica, ali da se ona uglavnom “kose jedna s drugima”.

“Odmah po konstituisanju lokalne vlasti ovdje i po mom postavljenju za poziciju predsjednika skupštine odmah je krenula kampanja moje disreditacije i nezadovoljstva koje je prvenstveno iskazao načelnik opštine podržan od strane nekoliko srpskih opozicionih stranaka, prvenstveno SNSD, Ujedinjene stranke i još nekih pojedinaca. To traje nekoliko mjeseci do same ove eskalacije slučaja kada sam nakon što je visoki predstavnik dopunio Krivični zakon BiH i omogućio građanima BiH da mogu prijavljivati one koji negiraju zločine, pa i zločin genocida u Srebrenici. Ja sam podnio prijavu protiv novinara Branimira Đuričića i lokalni zagovorači moje smjene su ustvari uspjeli izlobirati kod viših političkih struktura u Banjaluci da se taj momentum iskoristi, da se provedu stvari u djelo. To je i Dodik rekao, odnosno ‘da će Duraković biti smijenjen odmah poslije odmora’. Razlog je kako oni to zovu progon novinara“, komentarisao je Duraković.

“S druge strane imate Vukanovića koji je vodio kampanju protiv mene, u smislu kada bih se ja pojavio na mjestu stradanja nekog bošnjačkog naroda, onda bi on s druge strane vodio kampanju protiv mene govoreći da sam neko ko podržava ratne zločince i ta kontinuirana kampanja vođena je mjesecima da bi se na kraju desilo ono što je naredio ‘veliki šef’, odnosno Milorad Dodik i to su naše kolege prekjuče na skupštini i učinile“, dodao je Duraković za N1.

Kazao je i kako će vidjeti šta piše u samoj odluci, odnosno u obrazloženju šta je razlog njegove smjene, ali da je već dobio akt na kojem je devet odbornika iz reda srpskih stranaka iniciralo njegovu smjenu.

Šta piše u odluci o njegovoj smjeni?

“U obrazloženju se navodi da ja navodno nisam poštovao Ustav RS, da ne poštujem instiitucije, da sam omolavažao Dodika, Stevandića i tako dalje. Ovdje je riječ o političkoj samovolji i nasilju koje su nažalost mogle da provedu srpske stranke unutar naše skupštine jer imaju većinu. Njihova strateška kampanja je bila neutralizirati Ćamila Durakovića koji je bio rijedak, slobodan glas kada je u pitanju diskriminacija, i podnošenja krivične prijave protiv onih koji negiraju genocid. To je bila volja da Bošnjacima otmu poziciju koja im pripada po zakonu“, komentarisao je.

Jedan od odbornika iz koalicije “Moja adresa: Srebrenica” Salko Tursunović ostao je na sjednici i imenovan je za predsjednika.

Stranka za BiH, čiji je Tursunović član, se ogradila i on je i isključen iz te stranke.

“Stranka je jedina legitimna da postupa prema svome članu i uradili su šta su uradili i to je jasna poruka da je Salko djelovao samovoljno. Za nas kao klub je važno da radimo jedinstveno i Stranka za BiH je bila ta koja će kazati o Salki ono što želi. Mi smo ga isključili iz kluba jer je to naša mogućnost. On je sada ostao sam i on je ustvari i predložen i imenovan za predsjednika skupštine. Tamo su ga predložili i imenovali članovi odbronici iz reda srpskog naroda i to dovoljno govori o njemu i građani će sami procijeniti šta se ovdje desilo“, komentarisao je Ćamil Duraković za N1.

Dodao je i kako je jedna stvar prošla ispod radara, te naveo kako je to pokretanje inicijative o izmjeni i dopuni Statuta opštine Srebrenica u članu koji govori o načelniku i zamjeniku načelnika.

“Sada se želi izbrisati taj dio koji se odnosi na zamjenika načelnika, što znači da naše kolege iz srpskih stranaka ne staju na ovome nego idu i dalje kako bi Bošnjake izbrisale iz vlasti“, rekao je.

Dodao je i kako je to sistemska kampanja koja se provodi na tom prostoru u BiH, kao i da niko ne spominje Bratunac, Vlasenicu, i da je sada na red došla i Srebrenica. Dodao je i kako smatra da će nastupiti duboka kriza, piše N1.

