Šarović odgovorio na kritike vlasti “Samo lupajte i nastavite po svome”

Samo lupajte i nastavite po svome izvrćući činjenice i zamjavajte narod poručio im je.

– Po starom receptu izmišljajte unutrašnje i spoljne neprijatelje umjesto da rješavate aktuelne probleme za koje ste u dobroj mjeri sami krivi. Ili mislite da je i za to kriva opozicije u Republici Srpskoj. Ima onih koji dobro znaju i pamte, za razliku od vas ostrašćenih, da se u ovoj zemlji rat vodi i da sve može da plane zbog jedne međe ili jedne kuće- rekao je Šarović. I sad se našli vi, nejaki, u iznurenoj Republici Srpskoj, bez mnogo prijatelja i međunarodne podrške, da Dejton proglasite mrtvim i da tražite i pravite novi politički dogovor za BiH i to zamislite, uz posredovanje, ni manj ni više nego turskog predsjednika Erdogana- rekao je Šarović i dodao da je sve to nenormalno.

– Za ovaj ostvareni mir, pretočen u mirovni sporazum, koji danas imamo i koji zovemo Dejton, živote je dalo više od 24 hiljade boraca Vojske Republike Srpske. Uz ogromne napore i uticaj najvećih svjetskih sila i autoriteta teškom mukom došli smo do jednog takvog mirovnog sporazuma. Zato čuvajmo, ne rasturajmo i ne urušavajmo ono što kao Republika Srpska imamo- poručio je Šarović.

Važnije je da gradimo mir i ekonomski prosperitet Republike Srpske jer je to najbolja odbrana statusa u autonomije Republike Srpske, poručio je on.

– Avantura slijepih nas sve vodi u stranputicu. Posebno ako budemo srljali, čekaće nas mnogi oni unutar i van zemlje koji Republici Srpskoj ne žele dobro. Samo ludi i naivni ne znaju šta će nam tražiti u “novom političkom dogovoru”- zaključio je Šarović.

Podsjećamo da je predsjednik SDS Mirko Šarović ranije izjavio da je ideja mirne disolucije tačka razlaza SNSD i SDS.

– Ideja mirne disolucije je tačka razlaza naših politika, jer mi u SDS smatramo da je to najoposanija zamka za nespremnu Republiku Srpsku i mi kao stranka ćemo se odlučno suprostaviti svakoj takvoj inicijativi – rekao je Šarović ranije.

Na njegove navode reagovao je i srpski član Predsjedništva i lider SNSD Milorad Dodik koji je kazao da ostaje pri tome da mirna disolucija treba da se desi što prije, a da Šarović ima izbor i može da pređe u federalno Sarajevo i "tamo bude građanin za šta se i zalaže"

