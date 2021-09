Dragan Mektić otvoreno: “Dodik nas je ‘preveslao'”

“Bio sam u zgradi Parlamenta danas, imao sam neke sastanke i sutra ću ih imati ali nemam posla kada je u pitanje parlamentarno zasjedanje. Bio je pokušaj kolegija da se dogovori sjednica, taj pokušaj je propao. Nemam informacije šta će se dalje dešavati“, rekao je Mektić.

Rekao je i da nije vidio kolege iz RS, zastupnike, da dolaze na posao te da ne zna da li dolaze ili ne.

“Ja sam za to da se vratimo u institucije, da počnemo da radimo. Mislim da bez obzira o kakvoj se krizi radi, jedini izlaz je da što prije sjednemo i dogovorimo se“, istakao je.

“I sa Schmidtom treba razgovarati”

“Predsjednik Srpske demokratske stranke i ja smo tog mišljenja da treba sjesti, pa i sa Schmidtom treba razgovarati, tražiti rješenja. Čemu vodi jedna ovakva blokada. Šta je krajnji rezultat? Kakav se cilj želi postići ovom blokadom? Mi u interesu građana BiH moramo raditi daleko više“, komentarisao je Mektić.

Odgovarajući na pitanje ko je proizveo ovu krizu, Mektić je rekao da je to Dodik.

“Velika greška je i međunarodne zajednice. Kada se pojavi bilo kakav problem, sjeda se sa liderima, zaobilaze se institucije. Ako nešto nećete da rješavate u Savjetu ministara, onda međunarodna zajednica ode kod lidera, neopravdano im da ogroman značaj, kojega prigrabe sebi i onda počnu da odlučuju kako će i šta će biti. U ovom konkretnom slučaju krizu je proizveo Milorad Dodik“, naveo je.

Zašto je SDS podržao zaključke NSRS?

SDS je podržao zaključke u NSRS da predstavnici RS ne idu u institucije BiH zbog zakona o zabrani negiranja genocida koji je nametnuo bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko, a Mektić je rekao kako je “učinjeno što je učinjeno” odgovarajući na pitanje voditelja zašto je SDS podržao zaključke NSRS.

“Doneseni su takvi zaključci i oni jesu takvi da proizvode određenu blokadu, ali mislim da to ne vodi nigdje. U određenom momentu učinjeno je kako je učinjeno. Greška Srpske demokratske stranke i kompletne opozicije što se mi isključivo bavimo Miloradom Dodikom i pratimo Dodika. Mi trebamo Dodika ignorisati u potpunosti“, istakao je Mektić te dodao da organi stranke zaključuju kako glasati u NSRS i da oni vode politiku, a da Mektić kao član može iznijeti svoje mišljenje.

Dragan Mektić je kazao i da može pozvati organe stranke da preispitaju tu politiku kojom “prate Dodika”.



Dodik manipuliše nama

“Ne trebamo se baviti onim što Dodik radi. On vodi avanturističku politiku i vodi politiku koja proizvodi što više nesporazuma, da ne kažem haosa, jer on u tome vidi šansu da izbjegne sve vrste odgovornosti“, dodao je.

“Dodik nas je preveslao, manipuliše sa nama i što je najgore to nije prvi put. Do sad je NSRS povodom određenih pitanja donosila razne odluke, ne baš ovakve kao sada ali slične, i svaki piut nas je Milorad Dodik preveslao. Zadnji put je to bilo kod odluke Ustavnog suda o državnom zemljištu. Isto je tad NSRS odlučila ‘nećemo ovo, nećemo ono’, i nakon tri dana oni su to pogazili. On je prvi pogazio, poništio zaključke NSRS na taj način što je došao u Predsjedništvo BiH, sastao se sa Erdoganom“, naglasio je Mektić u Danu uživo.

Mektić je rekao kako opozicija ima klub od pet poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH, da se klub sazove prije svake sjednice, i da tada poslanici prihvataju ili odbijaju. Dodao je i da bi on insistirao da se nastavi sa radom.

“Dodik bi trebao razgovarati sa Schmidtom”

Mektić je dodao i da je mišljenja da treba razgovarati sa Schmidtom.

“Dodik bi to isto tako trebao. Vidjeli smo na Bledu da se Vučić sastao sa Schmidtom, pa kako Vučić može razgovarati o stanju u BiH sa njim a on ne“, kazao je.

Mektić je komentarisao i zakon o zabrani negiranja genocida.

“Postojeći Krivični zakon BiH tačno inkriminiše radnju: ko vrijeđa na nacionalnoj, vjerskoj osnovi, vrši vrijeđanje i tako dalje, biće kažnjen i to je drastična kazna. Da imamo imalo pošteno i korektno pravosuđe moglo je do sad biti pokrenuto 50 postupaka za ovo djelo. Je li dodik negirao genocid i poslije Inzkovog zakona? I šta se dogodilo – Tužilaštvo kaže otvorili smo predmet. To je glupost i zamajavanje javnosti“, komentarisao je Mektić.

“Inzko je trebao nametnuti izborni zakon“, dodaj je on.

Na pitanje šta je sporno u nametnutom zakonu, Mektić je odgovorio: “Ne postoji pravna država i možete nametati kakve hoćete zakone. Nije trebao nametati zakon dok nije iskoristio svoja ovlaštenja što je bilo propisano”.

“Jedino rješenje poslije tog nametnutog zakona je da prvenstveno sjedne vladajuća koalicija SNSD, HDZ i SDA i da vide ako treba popraviti nešto ili dodati tome zakonu i da se to uradi“, dodao je Mektić, prenosi “Hayat“.

