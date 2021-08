Izetbegović: “Ranije nismo imali novca, sada ga imamo i spojit ćemo Krajinu sa Sarajevom”

Govorio je o povezivanju Krajine sa ostatkom BiH.

“Dugo se razgovara o projektima koji će spojiti Krajinu sa centrom BiH, prije svega sa glavnim gradom. Razlika je u tome što smo konačno došli u uslove kada to možemo da uradimo. Zemlja je bila siromašna, nismo imali sredstava za tako velike zahvate. Sada su i vrijeme i sredstva tu. Aerodrom sigurno, vjerovatno za početak sa nešto skraćenom pistom. Zatim jedan projekat spajanja Sanskog Mosta sa Prijedorom i Banja Lukom. To nije zahtjevan i skup projekat a mnogo će značiti kada autoput dođe do Prijedora, vrlo lako će se preko njega ići dalje iz Krajine ka Evropi, ka Doboju, Tuzli, Sarajevu… Zatim i nešto zahtjevniji i skuplji projekat koji moramo uraditi. Prošle godine smo izdvojili sredstva, pa ih je korona “pojela”, ali ćemo ih ponovo osigurati. Radi se o “brzom prolasku” kroz Vitez, a od Travnika ka Jajcu tunelom. Ta tri projekta bi trebala biti zaista od pomoći da se Krajina spoji, da se brže, lakše i komfornije stigne do glavnog grada BiH – rekao je.

Dotakao se i određenih izjava koje bi možda mogle proizvesti određenu vrstu sukoba na relaciji Krajina – Sarajevo. Izetbegović misli da tu nema pravnog osnova za neke negativne emocije i da neće doći ni do kakvog sukoba.

“Neki ljudi politikantske poene kupe, ne samo u Krajini, nego i u TK, da su zaboravljeni od Sarajeva… Nama su najbitnije pozicije, Krajina, Hercegovina, Mostar, Stolac, Brčko, i naravno Goražde. Mi na njih posebno obraćamo pažnju i uvijek će se naći sredstva da se spojimo i da budemo bliže, da im pomognemo na razne načine, prije svega saobraćajem – kazao je Izetbegović.

Što se tiče blokade države nakon Inzkovog zakona, i Dodikove odluke da ne dozvoli korištenje helikoptera OS BiH za gašenje požara, naš gost kaže da ima mnogo toga što je srpski član Predsjedništva u ljutnji izgovorio i uradio.

“Ne znam šta je gore, teške riječi u odnosu na bošnjački narod, ili pak nevjerovatna drskost da dopusti da se ljudski životi i imovina ugroze. Da šume koje su rasle stotinama godina izgore na naše oči, a moglo se to spriječiti. Zahvaljujući njegovom ponašanju to se desilo. Dobio je, koliko znam, prijavu od strane načelnika Jablanice, i ne bih rekao da će se moći izvući kada je to u pitanju – govori on za Hayat.

Negiranje Bošnjačke nacije, negiranje jezika i osporavanje prava su nešto što se često može čuti od Dodika. Izetbegović kaže da će on na ovaj način polako sam sebe ukloniti sa političke scene.

“Ne prođe ni po sedam dana a da Dodik ne ode po pamet i po pomoć u Beograd. Barem jednom mjesečno pokušava doći do Putina u Rusiji. I onda prigovara nama da smo mi narod koji nema ponosa, kojem trebaju drugi da ga pomažu i spašavaju. Sami smo se mi spasili u vremenu ’92-’95. Mnogi su čak odmagali iz međunarodne zajednice kroz embargo na oružje. Reći Bošnjacima da su podanički narod… Da su podanički narod nama bi vladao Milošević, Karadžić. Predali bi se mi pred JNA, koja je bila nemjerljivo moćnija od branioca Bosne i Hercegovine. 1.000 džamija su nam srušili i mi smo sve napravili veće, ljepše i bolje u BiH. Što je najvažnije, one su pune mladih ljudi. Niko nikoga ne tjera ni u džamiju, ni iz džamije kako se nekad dešavalo, ali ljudi žele da sačuvaju svoju vjeru i spremni su da to transparentno nose. Tako da zaista, te uvrede ne stoje. Idu njemu na čast.

Aleksandar Vučić je kazao da neće isporučiti Duška Kornjaču, i to nije prvi put da se ratni zločinci kriju u Srbiji. Naš gost smatra da on ne bi trebao ulaziti u tu stupicu dijeljenja ljudi na Srbe i nesrbe.

“Vučić je rekao da neće isporučiti Srbe. Niko od njega ne očekuje da isporuči Srbe, samo zlikovce. Ljude koji su odgovorni za strahovite patnje civila u BiH. Djece, žena, nevinih muškaraca. Ako si Srbin, možeš kao Kornjača da uradiš te stvari, ili kao Đukić, da pobiješ omladinu u Tuzli i da nađeš sebi sklonište u Srbiji. Ne bi terbala biti Srbija sklonište za takve zlikovce, niti bi trebao biti predsjednik Srbije advokat za takve zlikovce. Mislim da vodi pogrešnu politiku, jednu kontraverznu politiku. Jedan dan ćete čuti od Vučića korektne izjave. Pokušava da bude pomiritelj, da na neki način čak bude pokrovitelj svima na Balkanu. Svakoga spašava i pomaže. A onda sve to upropasti jednom ovakvom izjavom. Najbolje bi im se bilo odmaći od te vrste ljudi. Propusti zločin zlikovcima, pojedincima. Skidati ga sa vrata i države i naroda – pojašnjava on.

Izetbegović je komentirao i podršku Dodiku od Dragana Čovića, koji šuti nakon Inzkove odluke.

“Jučer je bila proslava Čovićevog rođendana u Hercegovini. Spektakularni dolazak državnim helikopterom… Sve se to namjerno radi. Mislim da je to pogrešan put. Da Čoviću i Hrvatskom korpusu u BiH, koji 60 posto živi izmješan sa Bošnjacima su naravno, neophodno bliži Bošnjaci. Evropska unija gospodinu Čoviću, koji pokušava da se predstavi kao nosilac evropskih vrijednosti sa svojom strankom, a radi kontra toga. Ne znam šta mu to može donijeti. Nadam se da neće istrajati na takvoj politici. A na prvu bi se dalo zaključiti da se radi o tome da se kroz spreg SNSD-a i HDZ-a, da te dvije stranke dođu do dvije trećine uticaja u BiH kroz Domove naroda. I da volju probosanskog bloka koju čine bošnjačke stranke poput SDA, i ljevičarske, građanske i bosanske stranke, jedan bošnjačko-bosanski blok, patriotski, koji ima 60 posto ruku u Parlamentarnoj skupštini BiH, da se to sve kompletno zbije u jednu kvotu od 33 posto. Neku bošnjačku, imaginarnu kvotu. Mislim da se o tome radi. Da su napravile jedna klješta. Ove dvije stranke uspijevaju na ovaj način za sada da drže dvije trećine vlasti – istakao je Izetbegović.

Što se tiče izmjene Izbornog zakona za koju je Fahrudin Radončić istakao da bi trebala do toga doći do kraja godine, Izetbegović kaže da je on spomenuo jednu važnu stvar, a to je da se treba rješavati pitanje načina odlučivanja u Domovima naroda.

“Mislim da smo uspjeli nametnuti taj balans. Ako hoće HDZ strana da implementaciju presude Sejdić-Finci iskoristi na način da se nešto garantuje Hrvatskom korpusu u BiH, onda treba biti svjesna da diskriminaciju koju trpimo u Parlamentima na Federalnom i državnom nivou moramo uklanjati. Diskriminaciju koja politička manjina predstavnika, parlamentaraca vlada nad voljom većine. Trebat će odustati od toga. Ne mogu se dobiti i jare i pare – kaže Izetbegović.

Za kraj razgovora dotakao se vakcinacije protiv koronavirusa. Naime, poznato je da se Izetbegović vakcinisao u sarajevskoj Zetri, čekajući u redu sa građanima.

Članovi Vlade KS su, za razliku od njega, vakcinisani u svojim kabinetima, i to vakcinom Pfizer koja tih dana nije bila dostupna ostalim građanima.

Izetbegović kaže da je to jedna posebna osionost i bahatost jedne vlasti koja je umislila da niko nema pravo njih ništa da pita.

“Ja kada sam se vakcinisao, prije nekih dva mjeseca, meni je bilo ponuđeno, protokol mi je ponudio da ne stojim u redu. Da mogu naći način da idem preko reda, što sam ja odbio. Zatim je uslijedila salva pitanja, upravo od ove strane, trenutačne vlasti u KS. Pitali su ko je taj ko se usudio da mi da takvu ponudu. Tražili su njegovo ime. I onda su oni, nakon toga, pozvali da im se dođe na noge, u kabinete, mimo reda, da biraju vakcine. Kakva osionost. Kakva jedna bahatost. Kakav jedan dupli standard koji oni pokušavaju da uvedu, a tek su godinu dana na vlasti. Vrlo brzo su se pokvarili – rekao je.

Dodaje da je sasvim jasno da novi talas, opasnijeg delta soja ide isključivo preko nevakcinisanih ljudi. To su mjerljive stvari. Poneki je vakcinisan zahvaćen.

“Ovo je novi talas epidemije nevakcinisanih ljudi. Pozivam ljude da se ne daju zbuniti. Neka se oni i njihove porodice vakcinišu dva puta jer to je jedini način da se ona uspori i na kraju krajeva zaustavi. Nema drugog puta da se odbranimo od korone – poručuje Izetbegović za Hayat.

