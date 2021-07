Dodik dao novu ponudu: Spreman sam odmah da podnesem ostavku i da formiramo Vladu

Dodik je naveo da prihvata da se formira Vlada u kojoj će biti lideri partija shodno njihovoj veličini i učešću u političkom životu Republike i da se na taj način okupe.

“Razgovarat ćemo o tome i u narednim danima. Spreman sam i ponudio sam na prethodnom sastanku lidera partija Srpske da podnesem ostavku na mjesto člana Predsjedništva, kao i da to urade i svi poslanici i članovi Savjeta ministara, odnosno da se povučemo iz tih organa, što bi bila jaka poruka”, rekao je Dodik za ATV.

Prema njegovim riječima, cilj koncentracione Vlade bi bio da se Srpska vrati u ustavnu poziciju vezano za Ustav BiH, odnosno da se ponište sve nametnute odluke visokih predstavnika, kao i one neustavne.

“Takođe, cilj bi bio da se povučemo iz sporazuma o vojsci koji smo dali, kao i sporazuma o indirektnim porezima, te na tom planu formiramo svoju instituciju, da se povučemo iz sporazuma o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, te da se pravosuđe organizuje u skladu s onim što je predviđeno ustavima Srpske i BiH”, pojasnio je Dodik za ATV.

Uz to, dodao je, važno je i da se kaže da se na teritoriji Srpske ne primjenjuju nadležnosti svih organa osim onih koje BiH ima u skladu sa Ustavom /devet nadležnosti/.

Dodik je napomenuo da je Srpska konfederalna jedinica u složenoj zemlji kakva je BiH, iako se svim silama ona želi centralizovati.

“Dakle, Srpska na tom planu ima pravo da odbije zakone sa tog nivoa. To podrazumijeva ukidanje izlazak iz Suda i Tužilaštva BiH, ukidanje obavještajne službe i zabranu djelovanja na teritoriji Srpske. Ako sad to ne uradimo, sigurno će nas situacija dovesti u poziciju da jednog dana to učinimo”, naveo je Dodik.

On je naglasio da tome ozbiljno pristupaju i lideri opozicije u Srpskoj, tražeći vrijeme da se o ovom pitanju diskutuje.

