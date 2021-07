Mektić komentarom na Twitteru ponizio Goricu Dodik: Pa tebi da nema tate kupila bi sijeno u Bakincima, toliko si sposobna

Gorica Dodik, kćerka predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, poznata je kao osoba koja na društvenim mrežama često ulazi u sukobe sa očevim političkim protivnicima, ali i sa korisnicima društvenih mreža koji nemaju veze sa politikom, ali imaju suprotno mišljenje, prenosi “Novi“.

Tim povodom, Gorica je istakla da kada joj otac kaže da prestane objavljivati stvari na Twitteru, ona će to i uraditi.

– Kada mi moj otac kaže da prestanem da objavljujem na Twitteru, da pišem o njemu ili bilo čemu drugom jer mu tako štetim, brukam ga, ja ću to i uraditi. Do tada slobodni ste da me otpratite i prestanete savjetovati, rekla je Gorica Dodik.

Na ovakvu konstataciju Gorice Dodik, žestoko je reagovao bivši ministar sigurnosti BiH, Dragan Mektić.

Mektić je, naime, Goricu poručio da bi kupila sijeno Bakincima da joj nema oca.

– Pa tebi da nema tate ti bi brala voće u voćnjaku i kupila sijeno u Bakincima. Toliko o tvojoj sposobnosti, kazao je Mektić na Twitteru.

