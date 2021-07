Dragan Čović: “Najadekvatnije bi bilo šutjeti i osjećati cjelokupnu bol patnje”

Dopredsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH i predsjednik HDZ-a Dragan Čović oglasio se na Twitteru povodom obilježavanja 11. jula, godišnjice genocida u Srebrenici.

– Kako obilježavamo 11. juli, možda bi najadekvatnije bilo šutjeti i osjećati cjelokupnu bol patnje koju su podnijeli oni čijim se sjenama klanjamo. Ovo mjesto nam govori mnogo više od bilo koje riječi – napisao je Čović.

As we mark 11 July, perhaps the most adequate would be to remain silent and to feel the entirety of the pain of suffering endured by those to whose shadows we bow to. This place speaks to us and speaks vastly more than any words. #SrebrenicaGenocide #Srebrenica2015 pic.twitter.com/FD6BF5NjrL

— Dragan Čović (@Dragan_Covic) July 10, 2021