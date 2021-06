Uzima hiljade maraka mjesečno, a pljuje: “Sarajevo je rasadnik nacionalizma u BiH, za njih rat nije nikad završio!”

Donedavni predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija, koji je morao odstupiti s ove funkcije zbog sumnji u povezanosti s nekoliko afera, društvene mreže koristi za provokacije i jeftina etiketiranja, piše “Crna-hronika“.

Tako je novi savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika, baš u stilu svog šefa, između ostalog, napisao:

– Sarajevo je rasadnik nacionalizma u BiH. U Sarajevu se tema rata održava živom, a s njom i mržnja, nacionalizam i ratni ciljevi. Srbi su otvoren i kosmopolitski narod. Nacionalizam nije prirodno stanje srpske nacije, on se uvijek budi, uvijek je reakcija.

Milanu Tegeltiji ipak ne smeta raditi u “rasadniku nacionalizma” gdje mjesečno uzima nekoliko hiljada maraka.

Srbi su otvoren i kosmopolitski narod. Domaćinski, druželjubiv i gostoljubiv. Nimalo ksenofobičan. Nacionalizam nije prirodno stanje srpske nacije, on se uvijek BUDI, uvijek je reakcija. On je odbrambeni mehanizam. On je odgovor na prijetnju , nepravdu, napade i pritiske.

— Milan Tegeltija (@Milan_Tegeltija) June 9, 2021