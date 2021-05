Edin Forto: “Svakodnevno svjedočimo da fašizam nije pobijeđen”

U okviru manifestacije „Dani Kantona Sarajevo“ i povodom obilježavanja 9. maja – Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana „Zlatnih ljiljana“ kantonalni premijer Edin Forto položio je cvijeće na spomen-obilježje Vječna vatra i izjavio da svakodnevno svjedočimo da fašizam nije pobijeđen i da je to jedna trajna borba.

– Svake godine iz Evrope imamo primjere kako se suočavati s prošlošću – na primjer u Njemačkoj, gdje uvijek iznova ponavljaju, preuzima se krivica za one koje čak nisu to uradili nego se preuzme krivica za historijske događaje kao država i narod. Mislim da je veoma bitno upravo to raditi i na našim prostorima – rekao je Forto.

Kaže da dok se ne suočimo sa prošlošću šta se desilo, konkretno govoreći o ratu u BiH, da će nam biti puno teže da se pridružimo Evropskoj uniji.

Ovom prilikom, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Kantona Sarajevo Ismet Godinjak prisjetio se da smo se nažalost bili primorani prije dvadeset i nešto godina opet boriti protiv fašizma za kojeg smo mislili da je pobijeđen davne 1945. godine.

– Mi pripadamo generaciji koja je svojim životima i tijelima svjedočila ustvari taj antifašistički karakter naroda BiH i tu borbu svojim životom i svojim djelima morali poistovjetiti sa antifašistima i Drugog svjetskog rata. Nažalost danas mnogi smatraju antifašizam kao nešto što je davna prošlost i ne samo antifašizam već i fašizam. Svjedoci smo i sa lijeve i sa desne strane postoje određene aspiracije na teritoriji BiH da ta ideja u konačnici neće biti pobijeđena. Stoga je bitno njegovati kulturu sjećanja i mladim generacijama prenositi za šta smo se mi borili. Također, potrebno im je prenositi da je ljubav prema domovini, patriotizam jedan uzvišeni čin, a ne ludost kako to neki danas pokušavaju predstaviti – poručio je Godinjak, piše “Fena”.

