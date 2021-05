Sarajlija koji je na Forbesovoj listi proglašen među 30 najutjecajnijih mladih ljudi u svijetu pristupio SBB-u

Mešanović je diplomant ekonomije i finansija, a od najranijeg djetinjstva počeo je da se zanima za finansije. Izučavao je tržište, učio o svim prednostima, problemima, ali i iskušenjima koja taj sektor donosi. Osnivač je kompanije „GliaLab“, koju je čak podržao i glavni direktor Googlea.

Ovaj 29-togodišnji mladić osnovao je i vlastitu kompaniju „Block Insight“ koja pruža usluge klijentima koji se bave digitalnim valutama. Učestvuje u tehnološkim projektima u mnogim zemljama svijeta. Dobitnik je vrlo prestižne nagrade poduzetnik godine „Central European Startup Awvards“ za 2019.

– S velikim ponosom sam pristupio SBB-u, jer vjerujem da je to politička snaga koja našu domovinu BiH može pokrenuti ka ekonomskom oporavku. Također, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić od svih političara najviše potencira ekonomiju i razvoj, što me posebno dojmilo. Nadam se da ću kao dio tima SBB-a dati svoj doprinos u unapređenju ekonomske slike BiH, jer to mi je i jedini motiv da se počnem baviti politikom. Na nama mladima je da uzmemo sudbinu naše zemlje u svoje ruke – rekao je Mešanović.

Inače, nakon što je u Tuzli i Banovićima blizu 200 mladih i vrlo uspješnih ljudi pristupilo SBB-u i danas se taj trend nastavlja.

Člansku kartu Mešanoviću uručio je predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić u prisustvu našeg poznatog glumca Mirvada Kurića, inače koordinatora ove stranke za Kanton Sarajevo.

