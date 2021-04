Bakir Izetbegović: “Brojke će pokazati kako je radila Novalićeva vlada”

– Daleko je to. Imamo mi još dobro da se iznosamo sa ovom situacijom prije toga, da pokušamo riješiti neke stvari. Mislim da ćemo doći do vakcina, mislim da će se pokazati da je ova afera respiratori prenapuhana. Da će te sve stvari polako da splasnu. A onda ćemo imati brojke. Po tim brojkama će se pokazati da Novalićeva vlada uopšte nije radila loš posao, rekao je Izetbegović i dodao:

– Naravno da je problem kada imate 13 hiljada ljudi koji su ostali bez posla. U Americi je 30 miliona ostalo bez posla, u Njemačkoj par miliona. Ne možete imati udar cunamija COVID-a a da neke štete ne pretrpite. Nije došlo do ekonomske agonije u ovoj zemlji, kako su govorili. Mi se nosimo s time. Nabavit ćemo vakcine. Riješit će se stvar. Mortalitet u Sarajevu recimo, gdje je najveći napad, je niži nego prosječno u Evropi. Zdravstveni sistem u Sarajevu je poput Evropskog.

Govoreći o posljednjim dešavanjima i sve češćem spominjanju rata, te na pitanje hoće li ga biti i o čemu ovisi, Izetbegović je odgovorio:

– Ne znam. Ovisi od svih nas. Jedne zrelosti do koje se nadam da smo do nje došli kroz ovo vrijeme. Što kažu, za rat i za ljubav neki govore da je potrebno dvoje. A nije, dovoljno je jedan da počne praviti problem. Mi ćemo učiniti u svakom slučaju sve da smirujemo ovu situaciju za razliku od druge strane pa i treće strane. Dakle, da se stvari smiruju, da se nastavi pozitivni reformski proces, integracijski proces BiH ka članstvu u EU i NATO-u. Ja se nadam kao što rekoh da ima zrelosti, sva je manje mladih ljudi u BiH, sve više odlaze. Dodik je rekao da rata neće biti, da Srbi neće ratovati pa ni za RS dok on predvodi taj entitet. Ako je tako rekao Dodik, onda vjerovatno rata neće biti. Međutim ja se bojim da on računa da s druge strane ima nekoga ko će dopustiti da on nekim non-paperima i političkim sredstvima postigne ratne ciljeve. On se možda nada da mi nismo spremni braniti ovu zemlju u kojoj je počinjen genocid ili smo spremni dopustiti da nam Srbija dođe na Darivu do Vijećnice. Dakle, ako on misli da je to neratovanje onda se vara.

Na pitanje o non paperu, te “vjeruje li Janezu Janši”, Izetbegović je odgovorio – Ne vjerujem.

– Dakle, mislim da se radi o jednom namjerno napravljenom probnom balonu nabačenom Dodiku. Mislim da danas ima i neki tamo sastanak svi iz RS-a. Oni su već udarili u reklame, idu reklmamirati mirni razlaz. Mislim da je to jedan nabačeni probni balon pa i Hrvatima kad se napravi, ustvari ne Hrvatima nego HDZ-u, kad se napravi taj pritisak da eventualno lakše postignu neke izmjene Izbornog zakona za koje su zainteresirani, da se ojača moć, sprega SNSD-HDZ kroz jedan pritisak na nas gdje bi mi morali nešto popustiti, ovaj patriotski blok i da se vide reakcije međunarodne zajednice, a prije svega reakcija nas, kaže Izetbegović, prenosi “Vijesti“.

Smatra da su rakcije međunarodne zajednice još uvijek blage.

– Šta je najbolja reakcija? – Dakle, vrlo jasna reakcija da to ne dolazi u obzir, a zatim prijetnja sankcijama onima koji krenu u tom smjeru. Međunarodna zajednica je ogromnu energiju i sredstva uložila u to da napravi mir. Taj je njoj mir potreban u Evropi isto kao što je nama potreban mir. Mislim da se ne bi smjeli igrati s tim niti sa obrazom velesila, poput SAD, koje su uložile svoju vjerodostojnost, dignitet svoj u bosanski slučaj. Ne bih rekao da se smiju igrati s tim, tako da očekujem jasne poruke. Očekujem jasne poruke i od onih koji predvode patriotski blok u BiH koji ga predstavljaju. Imamo nekih Bošnjaka mudrijaša i općenito ljudi s ove strane koji su počeli govoriti da nema ko braniti ovu zemlju i da će doći do mirnog razlaza ja bi ih zamolio da to kod svoje kuće i sa svojom suprugom tako razgovaraju, kaže Izetbegović i dodaje:

– Jedno je krajnji cilj, recimo, da se takva stvar desi ako se osjeti da se naišlo na meko, da su ljudi defetisti sa ove suprotne strane koji žele da brane ovu zemlju, dasačuvaju njenu cjelovitost., onda se naglo mogu desiti neki raspleti loši. Naravno ide se na dodvoravanje glasačkom tijelu u RS-u, na popravak rejtinga SNSD-a koji pada, pomoć HDZ-u sa Izbornim zakonom tako da se stvori jedna spreg u kojem vi ništa ne možete uraditi bez SNSD-a i HDZ-a, da u najmanju ruku to bude rezultat da se neki strah kod nas desi pa da popustimo…Mislim da su gradirani neki ciljevi i ne bih rekao da je iko nevin u vezi sa ovim non-paperom na Balkanu. Mislim da su oni svi znali da to ide.

