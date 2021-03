Milorad Dodik: “Bošnjaci su dobar narod, izjava o otcjepljenju je istrgnuta iz konteksta”

Govorio je o vakcinama, autoputu Sarajevo-Beograd-Sarajevo, saradnji Turske i BiH i oblastima koje se mogu unaprijediti i iskoristiti iskustva Turske, a odgovorio je i zašto poziva na otcjepljenje RS, od države Bosne i Hercegovine.

“To je istrgnuto iz konteksta. Ono za šta se ja zalažem je Bosna i Hercegovina bez međunarodnog prisustva u vidu visokog predstavnika i BiH koja poštuje Dejtonski sporazum. Aranžmani koje su nam napravili visoki predstavnici nisu donijeli ništa dobro BiH. Tako da je BiH zemlja koja je zarobljena raznim stvarima, između ostalog i visokim predstavnicma i međunarodnom zajednicom koja želi od BiH da pravi eksperiment i da ne uvažava realnost. Zalažem se za dogovor između Bošnjaka, Srba i Hrvata, onaj koji je neophodan da BiH bude i ostane stabilna. Ako on nije moguć, onda šta preostaje nego da se narodi, jedna od alternativa, je da se podijele i raziđu i da žive u miru. Mir je najvažnija riječ na Balkanu. BiH živi u miru i to je veoma važno”, rekao je Dodik.

Dodik je objasnio i svoju izjavu da su Bošnjaci nesretan narod.

“Mislim da bošnjački narod nema valjanu i adekvatnu političku elitu. Jasno sam rekao da je bošnjački narod dobar narod, da imam mnogo prijatelja Bošnjaka, kao što imam i loših Srba oko sebe. Kada sam o tome govorio, rekao sam da je bošnjački narod dobar, ali pomalo nesretan jer nema adekvatne političke elite koja može da odradi prave i dugoročne interse bošnjačkog naroda nego ga drži na nekim stereotipima koji ne mogu da funkcionišu i koji troše energiju naroda”, rekao je Dodik.

