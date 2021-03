Hadžifejzović: Zabrinut sam, ako pukne u Crnoj Gori, svi su naivni u regionu ako misle da to neće biti i u BiH

Ugledni bh. novinar Senad Hadžifejzović kazao je u intervjuu za TV Nikšić da je veoma zabrinut da se ne ponovi ono što se desilo ’90-tih godina, te da bi to bio veliki poraz cijelog regiona.

– Ja sam zabrinut za sigurnost. Ja sam veoma zabrinut da se ono što je bilo ne ponovi. Ja vrlo ozbiljno o tome govorim. Kad sam nekad rekao ‘Dobro veče, ovo je rat’, to je bilo prije 29 godina… Kad sam to rekao, meni niko nije vjerovao. A za pet dana su mi svi u Sarajevu kazali – kako si znao? Glupo bi bilo da se ponovi ali, ambijent, agresija, metoda, politika, sve, sve na to liči. Ako to pukne u CrnojGori, svi su naivni u regionu ako misle da to neće biti i u BiH – rekao je Hadžifejzović te dodao da je zabrinut zbog Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Napomenuo je da dok je god nacionalnih i nacionalističkih politika, “nema ovdje mira”.

– I poraz svih nas će biti Crna Gora. Zapamtite! Biće to poraz Srbije, a to Srbija uopšte ne vidi. Moramo da poštujemo sve te nacionalne identitete. Ali, ako nabrajamo, hajde da vidimo taj crnogorski, to čojstvo, taj naam, tu neku crnogorsku žišku. Svaku žišku treba malo raspuhati da bi se razbuktala.

To nije baš bitka samo za Nikšić, to je bitka za region. Ne dramatiziram previše, mene je strah , kao i naroda, a to je da ne bude opet kao ’90-te, ’91. – rekao je, između ostalog, Hadžifejzović.

