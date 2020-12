Zlatko Guzin: Za mene je Mostar centar svijeta

Sasvim je normalno da ljudi imaju različite političke stavove, međutim, ne vidim nikakvog razloga za podjelama ili nekakvim selektivnim pristupom bilo kojem dijelu grada. Mostar je jedan grad, multietnički grad, grad u kojem smo sudbinski okrenuti jedni prema drugima i politike podjela ne mogu zadovoljiti potrebe građana Mostara, porućuje u intervjuu za Stav dr. Zlatko Guzin nosilac liste Koalicija za Mostar.

Doktor Zlatko Guzin, direktor Regionalne bolnice “Safet Mujić”, nosilac je liste Koalicija za Mostar 2020., koja je za predstojeće lokalne izbore ujedinila SDA, SBB, DF, Stranku za BiH i BPS. Poznati mostarski doktor u finišu kampanje govori o tome zašto su ovi izbori za Mostar historijski, šta su potezi koje sa svojim saradnicima namjerava napraviti po ulasku u Gradsko vijeće i poziva sve Mostarce da u što većem broju izađu na prve lokalne izbore u tom gradu nakon 12 godina.

Zbog čega su predstojeći izbori važni za Mostar, jesu li oni zaista historijski kako mnogi tvrde?

GUZIN: Još jedan naš fokus i akcenat koji stavljamo u komunikaciji s građanima jeste da ih iniciramo, da im ukažemo koliko je bitno da se masovno iziđe na izbore jer ćemo samo tako imati legitimitet buduće izabrane vlasti. Izbori su historijski iz vrlo jednostavnog razloga. Već 12 godina čekamo na izbore, funkcioniranje grada bez Gradskog vijeća apsolutno je neprihvatljivo i krajnje je vrijeme da se Mostaru dogode pozitivne stvari, a nadam se da će izbori proteći u fer i korektnom ozračju.

Koje su to stvari koje su neophodne, koje su životno važne za Mostar?Šta su to prioriteti koje ćete rješavati ako pobijedite na izborima?

GUZIN: Kao običnom građaninu, i u vrijeme dok se nisam politički aktivirao bilo mi je jasno da u gradu imamo mnogo problema koje hitno trebamo rješavati. Osnovni utisak koji dobijete kada uđete u Mostar jeste da vidite da grad nije čist. Grad je neuredan, saobraćajnice su prljave, kontejneri su zapušteni, dotrajalii jednostavno odmah steknete nekakav negativan utisak. To je jedna od osnovnih stvari koje treba odmah pokrenuti. Preduvjet za to jeste da se donesu potrebne odluke koje su stavljane na dnevni red Gradskog vijeća još prije 12 godina, ali nikada nisu implementirane. Želimo formiranje jednog gradskog preduzeća i uređenje odnosa s deponijom.

Zašto Mostar ima takav problem s infrastrukturom?

GUZIN: Taj problem nije od jučer. Problem duplih preduzeća, neefikasnosti javnih preduzećaseže u prve postratne godine kada su mnoge institucije bile duplirane i, čim na nivou grada nemate jednu instituciju koja će se ozbiljno baviti određenim problemom, normalno da to neće funkcionirati. Nadam se da ćemo mi biti ti koji će uspjeti to riješiti i te ćemo stvari staviti na dnevni red prvih sjednica Gradskog vijeća. Nije problem samo čistoća. Urgentno je rješavanje problema saobraćaja u mirovanju. Evidentno je da nemamo dovoljno prostora za parking i moramo hitno analizirati stanje, vidjeti koje su to lokacije na kojima možemo praviti nove parkinge, koje su to urgentne tačke u gradu i onda ići u izgradnju parkinga. O modelimagradnje ćemo se dogovarati. Primijetili ste da u Mostaru, 25 godina nakon agresije, imamo mnogo ruševina. Znam da to neće biti nimalo jednostavno riješiti jer ima puno problema u imovinsko-pravnim odnosima.Međutim, postoji mogućnost da se donesu adekvatne odluke da to uredimo. Ono što je gradsko vlasništvo lako se da riješiti, ići u demolicijutakvih objekata, a ondje gdje nije riješeno pitanje vlasništva, donijeti odluke kojima će taj problem biti riješen na obostrano zadovoljstvo.

Kako Grad može pomoći turističkim radnicima, ugostiteljima i hotelijerima koji trpe najveću štetu zbog pandemije?

GUZIN: Ogromne su ekonomske implikacije koje je pandemija donijela ne samo Mostaru nego i cijeloj državi. Problem koji nam je donijela pandemija itekako će se odraziti na budžet Mostara. Obećavati da će Grad u nekoj ogromnoj mjeri uspjeti pomoći našim turističkim radnicima i malim privrednicima, našim zanatlijama i ugostiteljima bilo bi neozbiljno. Međutim, sve ono što bude moguće izdvojiti iz budžeta Grada treba usmjeriti u pomoć tim ljudima, da se što prije vrate na normalan kolosijek. Ključni preduvjet jeste prestanak pandemijei ponovni dolazak turista u Mostar. Ako ćemo optimistički gledati na stvari, nadam se da će od proljeća i te stvari krenuti nabolje. Kada je u pitanju turistička ponuda Mostara, u našem smo programu predvidjeli formiranje posebne službe koja će biti na usluzi svim ljudima koji se bave turizmom. To je neophodno napravitis obzirom na to da je Mostar postao veliko i značajno turističko središte.

Izuzev stare gradske jezgre, šta je to čime Mostar može proširiti turističku ponudu?

GUZIN: Imamo dosta lokacija koje su ovdašnji ljudi, svojom inicijativom i idejama, napravili atraktivnim za turiste i pokazali da nije samo Stari most i njegova okolina ono što Mostar može ponuditi turistima. Imamo parkove prirode Rujište i Fortica, imamo područje Blagaja i njegovu okolinu koji su senametnuli kao vrhunska destinacija, tekiju i srednjovjekovni gradiznad Blagaja, rijeku Bunu s njenim ljepotama. Mi imamo mnogo toga da ponudimo, ali sve to treba dobro iskoordinirati, pomoći ljudima, napraviti ambijent u kojem će ljudi ulagati u turističku privredu jer je to grana na koju moramo najviše računati kada je u pitanju dobrobit Mostara.

Tvrdite da je vrijeme da Mostar prestane biti “grad slučaj”. Kako ćete to napraviti?

GUZIN: Iskreno se nadam da više nikome nije do podjela u Mostaru. Možda ćemo u ovoj kampanji čuti malo negativne, zapaljive retorike,ali to je u skladu s onom izrekom da se svašta priča nakon lova i u predizbornoj kampanji. Od mene nećete čuti ništa negativno i zapaljivo jer ja ne mislim tako. Sve i da hoće, ne može me niko svojim izjavama navući na tanak led pa da bih se ja počeo ponašatiu neskladu sa svojim karakterom. Od mene nećete čuti zapaljive nacionalističke izjave jer to apsolutno ne stoji. Mislim da je sazrelo vrijeme, mislim da je prošlo dovoljno godina nakon rata i,ako sada nije vrijeme za razvoj, za zajednički radi saradnju, onda nikada neće ni biti. Uvjeren sam da će buduće Gradsko vijeće sinhronizirano raditi i zajednički djelovati na dobrobit svih građana Mostara.

U kampanji ne koristite teške riječi, govorite isključivo o problemima lokalne zajednice. Čini se da je to potpuno drugačije od načina na koji se ponaša većina kandidata tokom kampanje?

Mislim da je to, na izvjestan način, i odraz mog karaktera. Nastupam kao običan čovjek, kao običan građanin Mostara koji vidi i osjeti probleme u gradu. U svom poslu komuniciram s ogromnim brojem građana i ljudi vam u neposrednom kontaktu otvorenopričaju o problemima u njihovim naseljima, u njihovim mahalama. Ne postoji dio grada u kojem nisam bio i vrlo je jednostavno shvatiti šta je to što tišti Mostarce. Za mene je ovakav način kampanje sasvim logičan jer se radi o lokalnim izborima i mi smo tu da rješavamo lokalne probleme. Nemojte da se mi bavimo državnom politikom i međunarodnim odnosima, a grad nam prljav i ulice pune rupa.Imamo mi sasvim dovoljno svojih lokalnih problema da nema potrebe da se opterećujemo visokom politikom i stvarima koje se ne tiču lokalne zajednice. Ne vidim sebe kao gradonačelnika samo jednog dijela grada ili samo jednog naroda. Tako ne mogu razmišljati. Nisam takav čovjek i osoba sam koja ima prijatelje svih nacionalnosti i svih političkih orijentacija.

Mostar je grad koji je proteklih decenija dao izvanredne sportiste, ali je danas grad loše sportske infrastrukture. Kako riješiti taj problem, kako izgraditidvoranu, bazen?

GUZIN: Zaista je nevjerovatno da grad i regija s ovoliko sportskih talenata nemaju sportsku infrastrukturu. Porazno je i kritika svakome ko se proteklih godina nešto pitao u gradu da na tom planu nije uradio skoro ništa. Sramota je da Mostar nema pristojnu sportsku dvoranu. U našem programu problematiziramo lokaciju na kojoj je ranije bila predviđena gradnja dvorane koja je u samom centru grada i tu je teško riješiti pitanje parkinga i prilaza. Naš je prijedlog izgraditi novu sportsku dvoranu na prostoru Sjevernog logora.

Kazali ste maločas da kampanju vodite u skladu s Vašim karakterom. Za one koji Vas ne poznaju toliko dobro, ko je, ustvari, Zlatko Guzin?

GUZIN: Po profesiji ljekar, čitav život sam u svojoj struci, danas sam,stjecajem okolnosti,menadžer i direktor Kantonalne bolnice u Mostaru. Porodičan sam čovjek koji voli svoj grad. Za mene je Mostar centar svijeta i tako ga i doživljavam. Trenutno ne vidim ništa bitnije od pokušaja, želje i volje da napravimo nešto pozitivno u Mostaru. Čovjek sam koji je svakodnevno na svom radnom mjestu, svakodnevno u kontaktu sa svojim pacijentima. Trudim se da pomognem svakome najviše što mogu. Volim sport, volim planinarenje, volim ribolov na Buni i na Neretvi. Od djetinjstva volim tenis. Vikendom sam zadužen za roštilj i sve je to Zlatko Guzin.

Šta onda takvu osobu “natjera” da se kandidira na izborima?

GUZIN: Svojim iskustvom, radom i energijom koju imam smatram da mogu pomoći svom gradu. Nije mi ambicija bila ulazak u politiku. Poprilično sam miran i povučen porodičan čovjek i, da mi je neko prije godinu rekao da ću biti na izbornoj listi, kazao bih mu da za takvo nešto nema šanse. Međutim, u životu nikada ne recite nikad. Odlučio sam zbog okolnosti u kojima živimo, na molbu ljudi koji su krenuli u ovaj projekt Koalicija za Mostar i molbu mojih prijatelja, ljudido čijeg mišljenja držim su utjecali na moju odluku, utjecali da prihvatim ovaj izazov i nadam se da to povjerenje neću iznevjeriti.

Postoje li za Vas dvije strane Neretve?

GUZIN: Za mene ne postoje i nikad nisu niti sam ja ikad mogao razmišljati na taj način. Nisam tako razmišljao ni u najtežim trenucima svog života, za mene nikada nisu postojale dvije obale, figurativnorečeno, dvije strane. Nisam nikad pristajao na podijeljenost grada i nikad ga tako neću doživljavati.

Kako vratiti povjerenje građana u lokalnu vlast?

GUZIN: Kada bude formirano Gradsko vijeće,prvi korak bit će uspostava povjerenja među samim vijećnicima. Ljudi moraju znati da smo mi oni koji žele nešto da urade, da smo osobe koje žele da pokrenu stvari. Čim pokažemo konkretne rezultate, vratit ćemo povjerenje ljudi. Mi smo specifična sredina, nerealno je očekivati da se svi problemi koje imamo nagomilane riješe preko noći, ali strpljenjem, upornim i poštenim radom možemouspostaviti povjerenje i zajedništvo i zajednički pristup. Nadam se i vjerujem da će novo Gradsko vijeće tako nastupati. Nemamo više razloga za čekanje. Život brzo teče, svijet se tehnološki razvija ogromnom brzinom i svaki trenutak koji Mostar izgubi ogroman je problem, a mi imamo mogućnost i potencijal da budemo jedno divno mjesto za život jer smo svakako najljepši grad u Bosni i Hercegovini.

Bili ste doktor u ratnoj mostarskoj bolnici u najtežim danima u historiji grada. Šta pamtite iz tih dana?

GUZIN: Bilo je mnogo teških trenutaka. Ali kada imate pozitivan ishod, kada nekome pomognete, kada nekome spasite život, taj se osjećaj ne možeopisati. Pamtim dosta, ali izdvojit ću jedan detalj, neizvjesnost. Moja je porodična kuća blizu Starog mosta, a ratna je bolnica bila na drugoj strani grada. Javili su mi da su mi ranjeni otac i majka, da nam je kuća srušena.Teško je zamisliti kako se čovjek osjeća u trenucima dok čeka da mu roditelje dovedu do bolnice. Srećom, povrede nisu bile preteške, prošli su dobro,ali te trenutke dok sam ih čekao da ih vidim ne zaboravljam do danas.

Kažu da se svaki Mostarac sjeća gdje se nalazio i šta je radio u trenutku kada je tog novembarskog dana srušenStari most?

GUZIN: To je tačno, sjećam se i ja kao da je bilo danas. Bio sam u bolnici kada nam je javljeno da je srušen i vjerujte da je taj osjećaj i to ponašanje ljudi teško objašnjivo. Imali smo puno ranjenih, puno poginulih. Imali smo puno posla i puno teških trenutaka, ali to je bio jedan od najtežih trenutaka u cijelom ratu za sve ljude koji su radili u ratnoj bolnici. Osjećaj je bio takav kao da ste izgubili nekog najmilijeg.

Jeste li u tom trenutku gubili nadu, jeste li sumnjali da će serat ikada završiti?

GUZIN:Bilo je i tih depresivnih faza u kojima ne vidite kraj. Međutim, čovjek nađe snage, ne znate ni odakle je ima,ali je nađe i ide dalje. Kada je ponovo izronio iz vode, osjećaj je bio predivan. Stari most je simbol Mostara. Kada je srušen, bilo je to kao da ste izgubili simbol svog identiteta. Ne samo grada nego i cijele države Bosne i Hercegovine. Njegova revitalizacija najvažniji je trenutak za Mostar nakon završetka rata, prenose vijesti.

