Edhem Bičkačić: Rekao sam im ono što su i sami znali

Bliži nam je koncept Slobo i Mira pa vidite kako je završio, kaže u intervju za Atrakcija.net jedan od osnivača SDA, ex premijer FBiH i ex direktor EP BiH, bivši potpredsjednik SDA, bliski saradnik rahmetli Alije Izetbegovića s kojim je zajedno prošao torturu u procesu 1983. godine,

Atrakcija: U intervju koji ste dali za Federalni radio, a koji je zaista izazvao veliku pažnju zbog potpuno novog rakursa, rekli ste da je disidenstvo započelo u vrijeme Tihića. Ali, prvi koji su napustili SDA bili su Zulfikarpašić i Filipović, poslije njih bio je Fikret Abdić. Poslije Srebrenice Haris Silajdžić je dao ostavku i napravio svoju stranku. I vi ste napustili SDA …

Bičakić: Na zahtjev Federalnog radija da komentarišem lokalne izbore, dao sam 4 preporuke (savjeta) predsjedniku Izetbegoviću. Prijedlozi su dati po principima konsaltinga, niko mi ih iz SDA nije tražio, a ja sam ih dao i rekao sam im ono što su i sami znali, prema mom mišljenju. Kada govorimo o disidentstvu u SDA ono po meni počinje sa A SDA u Cazinu u vrijeme predsjednika Tihića. Vaša prethodna napomena sa slučajevima Zulfikarpašića i Filipovića potom Abdića su tipična borba za poziciju Prvog u Bošnjaka, a nesporni lider koncepta SDA je rahmetli prvi predsjednik Alija Izetbegović. Odlazak Harisa Silajdžića bila je po meni pokušaj da se izbori za nasljeđe predsjednika Izetbegovića. Ovo ne pripada kontekstu disidenstva o kojem sam govorio. Kada sam govorio o disidentima mislio sam na istaknute članove SDA koji su ostali na ideologiji SDA i nastavili djelovati putem novih vlastitih stranaka ili kao nezavisni pojedinci i u tome ostvarili zapažene rezultate. Ovo se ne odnosi na pojedince koji su prelazili u druge stranke ili izbacivani iz stranke radi lopovluka i nedoličnog ponašanja.

Atrakcija: Kad smo već kod ere Tihića, danas svjedočimo nekoj vrsti euforije oko Bidenove pobjede. Ako se ne varam, Tihić je otišao u parlament RS i održao govor kad je Dodik prijetio otcijepljenjem, a Biden ga je nakon toga zagrlio. Dakle, Biden je već bio potpredsjednik i šta je BiH dobila – ništa? O čemu se onda radi?

Bičakčić: Bosna i Hercegovina treba imati dobre odnose sa američkom administracijom bez obzira na to da li je vode demokrate ili republikanci. Mi smo danas nedovoljno prisutni u Vašingtonu i vjerujem da ćemo teško dostignuti period Muhameda Šačirbegovića kojeg se SDA takođe neosnovano odrekla.

Atrakcija:, Ne znam da li je to scenario ili slučajnost, ali disidenti završe kao koalicioni partneri SDA. (uključujući i one koji nisu bili formalno u SDA, ali su bili vrlo bliski sa SDA).

Bičakčić: SDA mora razviti koalicijski kapacitet a to je po meni najlakše sa „svojim ljudima“ koji su se dokazali na izborima, mnogo lakše nego sa lijevom prčijom i sada je cilj sarađivati sa svim relevantnim učesnicima da bi se preupredio udruženi nastup svih protiv SDA.

Atrakcija: Zanimljivo da SDA ima taj smrtni zagrljaj za one koje odabere kao koalicione partnere. Vidjeli smo grčevite napore Izetbegovića oko koalcionih partnera poslije izbora 2018. .

Bičakčić: Poslije izbora 2018. godine prioritet je trebao biti državni i federalni nivo a poslije ovih izbora se pokazuje da nije trebalo rušiti vladu šestorke i gubiti energiju i resurse za nešto što teško može funkcionisati.

Atrakcija: U tom smislu mi se čini pitanje Sebije Izetbegović kao pitanje odustajanja Bakira od Bakira samog odnosno od koncepcije Bill & Hillary.Vi ste rekli da joj kao supruzi predsjednika SDA tu nije mjesto ( u SDA). Ta je žena (Sebija) podnijela ostavku kao zastupnica u Parlamentu, (to baš ne vidimo često ako ikako), ali nisam vidio da je bilo ko to pohvalio ili podcrtao. Uradila je to u vrijeme početka pandemije pa je to imalo još snažniju poruku. Ja joj na tome iskreno čestitam, ali ne vidim da je iko drugi. E tu se vidi dupla igra i dvostruki standardi. Po meni, rijetko vidjen mudar marketinški potez u SDA.

Bičakčić: Apsolutno je bio vrijedan i značajan potez da Sebija Izetbegović preda svoj zasluženo osvojeni poslanički mandat u federalnom parlamentu i posveti se profesnionalnom angažmanu na početku pandemije. Slažem se sa Vašom opaskom, a to pokazuje da „Public relation“ SDA ne zna ni ovo na pravi način predstaviti. Mi nismo Amerika da nam prođe Bill i Hillary a koliko vidim nije baš bilo uspješno ni u Americi. Bliži nam je koncept Slobo i Mira pa vidite kako je završio.

Atrakcija: Kad ste govorili o ideološkim konglomeratima SDA, kako ste ih nazvali, sa SDP-om, DF-om … čini se da je SDA tu vukla dobre poteze – SDP se nakon koalicije sa SDA nikad više nije oporavio, SDP je počeo dobijati disidente kao i SDA a sasvim sam siguran da se neće oporaviti ni DF: Po čemu nije ideološki konglomerat Platforma za progres koju ste pomenuli kao nekog koga SDA treba uzeti u obzir jer od Platforme faktora može napraviti samo izjava koju ste Vi dali.

Bičakić: Ja nisam davao nikakve savjete prof. Hadžikadiću već SDA-u da mora pratiti procese koji se odvijaju sa Platformom za progres i tražiti načine i oblike moguće saradnje.

Atrakcija: Ako ljevica može nešto ozbiljno postići onda sigurno to ne može bez onih koje SDA i nacionalne elitne stranke isključi ili koji budu istisnuti i prisilno poslani na ulogu partnera sa ljevicom jer nemaju drugog izbora.

Bičakčić: Ako bi posmatrali rezultate lokalnih izbora 2020 godine i zbrojili rezultate koje je osvojila SDA i 5 stranaka proisteklih iz SDA dobili bi ste sliku o kojoj sam davao savjet. To su po meni pozitivne promjene na kojima treba raditi.

Atrakcija: Čerčil je dobio rat, ali je odmah potom izgubio izbore. Prevljak je bio previše samouvjeren da je rat završio jučer a to uvjeremje da je 1995 bila i prošle godine je previše prisutna u SDA. Je li kraj takvoj strategiji na primjeru Prevljaka i Ilidže.

Bičkačić:. Komadant Prevljak je pošteno ponudio ostavku a ostavku su ponudili i Koldžo, Ajnadžić, Skaka i potrebno je provesti normalne nove izbore unutar SDA sa poštenim brojanjem.

Atrakcija: Danas je ključno pitanje – odnos snaga unutar mini šengena i pozicioniranje Beograda. Timoti Les je objavio tekst u kojem govori o vodećoj ulozi Beograda. Imamo realno pitanje – ko će biti centar Mini Šengena, ko će dominirati, ko će izvući političku korist?

Bičakčić: .U Evropi niko ne dominira unutar Šengena pa ni u mini Šengenu ne treba niko da dominira. Ja sam za slobodan pristup mini Šengenu. Odmah bi riješilo pitanje dokumenata sa Republikom Kosovo i omogućili normalne veze sa 50000 Bošnjaka na Kosovu i olakšalo pristup na ovo za nas značajno tržište. Ovo može potaći da se i pitanje priznanavanja granica riješi sa Srbijom uključujući izgrađeni i neizgrađeni potencijal rijeke Drine na osnovama međunarodnog prava pa da jezera Zvornik i Bajna Bašta budu „Trampova“ kao Gazivode na Kosovu.

Atrakcija: Vaša teza o povratku disidenata u SDA – to je, dakle, neka vrsta Velikog reseta.

Bičakčić: Već sam na prvom pitanju dodatno pojasnio na koje bi se to stvarno disidente odnosili i da još jednom podvučem ja pod disidentima ne podrazumjevam ništa pežorativno. Na kraju da još jednom podvučem svi ovi moji prijedlozi su na principima konsaltinga i mogu se uzeti ili ostaviti.

