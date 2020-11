Edhem Bičakčić:Izetbegović može očuvati SDA, Sebija mora otići, ili ćemo imati 6 novih SDA

….kaže u razgovoru za Radiosarajevo.ba, jedan od osnivača i bivši potpredsjednik SDA, sapatnik rahmetli Alije Izetbegovića u procesu 1983. godine, bivši direktor Elektroprivrede BiH i premijer Federacije BiH u dva mandata Edhem Bičakčić

Bičakčić je svojevremeno spominjan kao potencijalni politički nasljednik rahmetli Alije Izetbegovića, a danas dobronamjerno savjetuje njegovog sina Bakira kako da očuva politički projekat kojeg su stvorili njegov otac i prijatelji.

Rat u SDA / Zvizdić: Poltronstvo neće pomoći; SDA: Zvizdić iznosi netačne informacije

“Kao što vam je poznato, ja sam ranije javno dao svoja četiri prijedloga, preporuke, kako riješiti ovaj problem sa SDA. Ja ostajem kod toga”, ističe Bičakčić.

Provjeriti sve ljude

Suzdržava se o komentara žestokih javnih obračuna unutar vrha stranke kojima svjedočimo ovog vikenda.

“Što se tiče unutar same stranke, frakcija i različitih mišljenja, nemam ja kontakata unutra da bih oko toga presuđivao. Nemam relevantnih saznanja, pa bi se sve svodilo na empatiju, a to nije dobro… Očekuje jednostavno da SDA kaže šta će uraditi poslije izbora. Traži se neki izlaz iz svega. Javna prepucavanja mogu samo štetiti. Ali, ni SDA ne može gurnuti stvari pod tepih. Ona mora otvoriti stranački prostor za debatu, za dijalog i traženje rješenja”, kaže govori naš sagovornik.

Podsjeća da je SDA bila u sličnoj situaciji i nakon 2000. godine. Poslije tadašnjih općih izbora međunarodna zajednica, predvođena američkom ambasadom u Sarajevu, insistirala je na uklanjanju nacionalnih stranaka s političke pozornice. Formirana je Demokratska alijansa za promjene, a SDA otišla u opoziciju.

“Tada je, recimo, išla provjera kompletnog rukovodstva SDA na sjednici Glavnog odbora. Tajno se glasalo i došlo je do značajnijih promjena unutar stranke.

Svi smo išli na provjeru. I ja kao potpredsjednik, ali i kantonalni odobori SDA u Sarajevu, Zenici, Goraždu… Svi smo išli na provjere. Veliki broj ljudi je otišao, ali nije bilo ljutnje. Tako da je to nije nepopravljiva stvar. Dakle, to iskustvo imaju. Kakvo će sada rješenje biti, na rukovodstvu je da uredi te stvari”, ističe Bičakčić.

Na pitanje šta bi Izetbegović mogao i trebao uraditi, Bičakčić kaže:

“Mislim da treba zamoliti suprugu da se, što se tiče stranačkih funkcija, ipak povuče. To šteti dugoročno. Mislim da je to važna mjera”.

Smatra, međutim, da smjena mora biti još.

“Minimum KO Sarajevo. A možda na terenu ima nekih lokalnih žarišta. Treba da napraviti temeljite izbore i da se posebno provjere kadrovi koji će učestvovati na tim izborima. Da se izabere novo rukovodstvo, definiraju smjernice i da se krene dalje”, preporučuje Bičakčić.

Disidenti su pobijedili

Prema njegovim riječima, disidenti su pobijedili SDA.

“A to ima dužu historiju. Ja to računam od A-SDA iz Cazina (2006.), pa Fudo Kasumović iz Zenice, Ibrahim Hadžibajrić u Sarajevu, PDA u Tuzli, pa sada Narod i pravda. Uvijek je ukazivano na odgovarajuće potrebe reforme. Išlo se s tim da ljudi odlaze iz stranke. Ne smijemo puštati ljude da odlaze, a da nismo argumentirali sve ono što su oni tražili…Treba omogućiti prostor za njihovo vraćanje. Naravno, koji žele. Ne mislim da će neko trčati u to, ali to je jedan dugoročan proces koji treba tako podesiti”, poručuje.

Po njemu, SDA će morati izabrati pravac akcije.

“I ja vjerujem da će imati snage da ga nađe”, kazao je.

U suprotnom?

“Imat ćemo šest novih SDA”.

