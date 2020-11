Dodik prijeti nakon poraza: Prekinut ćemo sve investicije sa republičkog nivoa

“Usput da vam nešto kažem koliko god bilo arogantno, ukoliko je nešto ostalo od prethodne skupštine, promjenićemo statut ako treba, sve demokratski”, poručio je lider SNSD-.

“Dakle SP Petar Đokić se pokazala konzistentnom. Naš odnos sada mora da se poštuje”.

“Nećemo pokretati smjenu gradonačelknika, bar ne u prvoj godini. Zaprljali su odnose toliko da nijedan prijedlog gradonačelnika neće biti podržan, taman da je Ajnštajn, eto šta ćeš”, kazao je i dodao:

“On ima svoje nadležnosti, predstavlja grad, neka se šepuri, radi. On je rekao da će penzioneri i đaci dobiti besplatan gradski prevoz. Tu ćemo odluku odmah podržati, neka predloži, al’, da vidimo kako će finansirati, da vidimo kako će subvencionirati gradsko grijanje koje smo mi finansirali godinama. Zašto bi mi to radili, imamo i drugih opština gdje treba pomoći da se grije”, istakao je.

Najavio je i prekid investicija sa republičkog nivoa, prenosi “N1”.

“Prekinućemo sve investicije sa republičkog nivoa dok ne vidimo na koji će se način grad dalje politički razvijati. U svakom slučaju mislim da je ovo velika greška onih koji su smatrali da imaju svoje pravo na ovaj način… Ja im neću oprostiti ovo što su uradili Igoru. Ovo nije nikakva prijetnja, to je moj lični stav. Imam pravo na to. Uzeću svako biračko mjesto i gdje je god dobio gradonačelnik neka ide pa on rješava. Mi nećemo više. Demokratija, šta ćeš”, zaključuje.

Facebook komentari