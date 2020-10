Ivanić za N1: Hrvatska je dobila Dodika – političkog zeca

… rekao je danas za N1 da mu nije jasna priroda posjete bosanskohercegovačkih zvaničnika Zagrebu ocijenivši da je nakon svega Hrvatska u Miloradu Dodiku dobila ”neku vrstu političkog zeca”.

Šta to, prema Ivanićevom mišljenju, zapravo znači?

”Hrvatska je dobila Dodika kao neku vrstu političkog zeca koji će trčati trku, a za njim će laganije trčati Čović, a onda će Dodik kad se umori – ispasti, a Čović će istrčati tu trku do kraja”, rekao je Ivanić istakavši da je u pozadini – priča o izmjenu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Govoreći o izbornim prevarama u BiH i reakcijama Centralne izborne komisije, gost Dana uživo rekao da postoji nekoliko metoda kako se sve to radi.

”Meni je zaista drago što prvi put možemo ući u to da vidimo ko je se sve prijavio za glasanje u inostranstvu i ono što se vidjelo je da je tu ogroman broj ljudi koji se uopšte nisu prijavili, a nalaze se na tom spisku. Postoji više metoda kako to ljudi rade, ono što znam je da jedan broj njih gleda one koji nisu izlazili na izbore pa dođe do njihovih brojeva preko osiguravajućih kuća, kada se osigurava automobil, mikrokreditnih organizacija, radnih dosijea – dođe se do podataka i ljudi se prijave, a da uopšte ne znaju da su prijavljeni i naravno da za njih glasa tamo neko”, ispričao je Ivanić za N1.

”Meni je drago da to prvi put mogu vidjeti razmjere toga, jer kada smo mi to ranije govorili niko nije vjerovao. Da nije novog saziva CIK-a, to ne bi bilo objavljeno”, poručio je Ivanić.

Ko krade identitete ljudima?

”Većinom to rade dominantne vladajuće strukture jer da oni imaju problem s tim, digli bi MUP na noge. Nije problem istražiti ko to radi, svaki računar s kojeg je došla prijava ima adresu. Ko brani MUP-u RS da provjeri adrese, da ti istraži i da nađe telefone, ako su prijavljivani s telefona. Očito ta priča više koristi vladajućim nego što koristi opoziciji. Pozivam ih – podhitno istražite ovo o čemu ćutite. Nije normalno, kao da uhvatite lopova u krađi i pustite ga da krade”, kazao je on.

O CIK-ovoj kazni Ujedinjenoj Srpskoj?

”Mislim da je onaj spot bio uvreda srpskom narodu. Ismijavanje s protjerivanjem ljudi s Kosova i Hrvatske, to su stvari koje potcjenjuju srpski narod. Udaranje šakom od sto je prijetnja drugima. To je primitivan spot koji ima ružnu poruku i CIK je procijenio da je to zrelo za skidanje s liste. Ono što meni imponuje – da je CIK pokazao dvije-tri stvari koje pokazuju da su malo odlučniji. Ovo prije ne bi bilo moguće”, istakao je Ivanić.

Da li je odluka da se kazni cijela stranka – oštra?

”Jeste malo oštro, ali je to odluka, sad je Sudu da stavi završnu tačku. Ono što se meni čini tačno jeste da je Komisija odluku donijela jednoglasno. Ako su oni svi glasali, ne može se govoriti da je neki novi sastav Izborne komisije to učinio. Mislim da je to vrlo značajno”, primijetio je Ivanić.

On je naglasio da je vrlo optimističan uoči izbora u Banjaluci i da očekuje pobjedu Draška Stanivukovića. Komentarisao je i odnese u aktuelnom sazivu Predsjedništva kao i ostale aktuelnosti.

