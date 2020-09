Komšić otkrio detalje razgovora s Izetbegovićem

“Ovaj poziv za Brisel me iznenadio, nisam očekivao zbog pandemije i poteškoća u putovanju da će do toga doći, ali očigledno da ljudi koji nas zovu žele nešto da nam kažu. Taj ograničeni napredak koji jesmo definitivno napravili kao država u provođenju ovih 14 prioriteta EK postoji. Da li je on razlog za zadovoljstvo – vjerujem da je moglo više. Vjerovatno će biti rečeno da je BiH napravila neke korake, ali da bi moralo ubrzati neke stvari jer od nas se sada očekuje da donesemo novi zakon o javnim nabavkama, izmjene zakona o VSTV-u, da se krene u reformu javne administracije i propisi koji su navedeni u 14 priroteta. To je jedan ‘lakši’ dio posla koji je urađen. Onda ćete morati ići ka težim stvarima koje podrazumijevaju ozbiljne izmjene Izbornog zakona i Ustava u cilju implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava. Sami znate koliko je to teško i u političkim okolnostima koje vladaju u BiH sada, to izgleda kao gotovo nemoguća misija“, rekao je Komšić uoči odlaska u Brisel.

Kazao je kako ovo nije jedini sastanak u Briselu te da su već dobili poziv za 9. oktobar kada ih očekuju sastanci s razlitčim novima vlasti EU.

Komentirajući posjetu Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića Andreju Plenkoviću kazao je “kako odlazak premijeru susjedne države i razgovor o unutrašnjim pitanjima poput izbornog zakona nije uredu“.

“To nije diplomatski niti pristojno da Zagreb to radi. Jedan do razloga zašto ne bih otišao jer time dajem legitimitet Zagrebu da se petlja u odnose u BiH. Razgovarao sam s gospodinom Izetbegovićem i rekao što mislim, njegov stav je da treba razgovarati i pokušati praviti neku vrstu prijatelja i u HDZ-i u Zagrebu. Rekao sam da to nema veze sa šarmom jer očigledno da Hrvatska ima strateško opredjeljenje da kroz ovo unutrašnje miješanje i držanje HDZ-a BiH i HNS čvrsto na svojim uzdama, drži BiH u podređenom političkom i ekonomskom položaju. Gopodin Izetbegović je dosta tvrdo iznio stav, nije bilo nekog pomjeranja, a to je da izmjene Izbornog zakona koje traži HDZ neće moći dobiti podršku – taj stav cijenim. Ipak, kontekst u kojem se to desilo je čudan i ja to ne bih radio. Ako Zagreb želi pomoći BiH neka pročitaju tih 14 prioriteta i tamo piše sve suprotno od onoga što Zagreb radi“, rekao je Komšić.

Dodao je da se isto odnosi i na Beograd, prenosi “N1“.

