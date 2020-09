U Srebrenici će biti žestoko: Čak 27 političkih subjekata, neki samo po jedno ime na listama imaju

Kandidat koalicije Zajedno za Srebrenicu je Mladen Grujičić, probosanskog bloka Moja adresa Srebrenica Alija Tabaković, te dva nezavisna kandidata Aleksandar Simić i Mile Janjić.

Kandidatske liste prijavilo je 27 političkih subjekata, a među njima su i oni koji imaju samo po jednog ili nekoliko kandidata, što dovoljno govori o tome da se radi o fiktivnim prijavama zarad dobijanja pozicija u biračkim odborima sa kojima se trguje i uzima novac. Na lokalnim izborima održanim 2016. godine kandidatske liste prijavilo je duplo manje političkih subjekata, njih 14.

Kandiatske liste prijavili su:

– SDP, Lijevo krilo, Prva stranka, Dragan Ristić (nezavisni kandidat), Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj, Srpska napredna stranka, Nezavisni blok, DNS, Bošnjački pokret, Zavičajni socijaldemokrati, Re-balans, NDP-PUP-SP, Ujedinjena Srpska, Naša stranka, Novo doba, SNSD, A-SDA, SPS-Budućnost Srpske, Pokret volimo Srpsku, Prva SDS, DF-GS, Demos-SNP-Bolja Srebrenica, USDBiH, SDS, Ekološka partija RS, Napredna stranka, Moja adresa Srebrenica (SDA-SBiH-SBB-PDA).

Po jednog kandidata prijavile su između ostalih Re-balans, A-SDA, Zavičajni socijaldemokrati, Srpska napredna stranka, Pokret volimo Srpsku, Novo doba, stranke koje u Srebrenici uopće nemaju svojih općinskih organizacija.

Podsjećamo, prije nekoliko dana bivši načelnik Srebrenice, član izbornog štaba “Moja adresa Srebrenica” Ćamil Duraković optužio je Amera Bekana, predsjednika Prve stranke, da je prodao mjesta u biračkim odborima.

Nije Duraković prozvao samo Bekana, već i A-SDA.

– A-SDA, koja je prozišla iz SDA, osnovana je na temeljnim principima i ideologiji rahmetli Alije Izetbegovića, bar tako kažu. Nažalost, upoznajem javnost i medije da deponovani potpis za imenovanje članova biračkih odbora za Srebrenicu u ime ove stranke ima dotični gospodin Pejić, član SNSD-a u Srebrenici koji me nazvao i kazao da su mu ljudi iz A-SDA javili da te odbore dogovore sa nama. Mi to nećemo dogovarati. Mi smo nazvali članove misleći da su to ljudi patriote da neće imati dileme oko Mladena Grujičića ili Alije Tabakovića. Nažalost, upali smo u vrtlog političkih dilova. Tražili smo da se do kraja dana očituju ili pristupe koaliciji Moja adresa Srebrenica – kazao je Duraković.

Također, oglasio se i Sadik Ahmetović, šef Izbornog štaba “Moja adresa Srebrenica”.

– Jako sam razočaran u moje prijatelje iz A-SDA sa kojim sam u posljednje vrijeme komunicirao da stanu na stranu Srebrenice, na stranu žrtava genocida. Međutim, oni su odlučili drugačije, prestali su se javljati. Dobili smo sigurnu informaciju da će biti na strani Mladena Grujičića i politike koja negira genocid, nisu stali na stranu pravde. Pobjeda Grujičića, ukoliko do nje dođe, je njima na emanet. Mi našu borbu nastavljamo i ako Bog da do pobjede ćemo doći. Jer pravda je na našoj strani, na našoj strani je i istina i cijeli svijet koji zna za Srebrenicu – ranu svih nas. Zahvaljujemo se strankama koje nas podržavaju u ovoj našoj borbi, a one koje to neće, poručujem njihovim glasačima u FBiH, ako su izdali zbog novca Srebrenicu, izdat će i vas i našu domovinu ukoliko budu imali priliku – kazao je Ahmetović, prenosi “Faktor“.

Facebook komentari