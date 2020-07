Čović glasao u Mostaru: Hrvati iz BiH neće presuditi izbore

– Bh. Hrvati danas i sutra trebaju podržati snage koje prepoznaju ono što je dobro za Bosnu i

Hercegovinu i Hrvate kao konstitutivan narod u njoj, odnosno one koji našoj zemlji pomažu

na našem evropskom puti i na putu ka ostvarivanju ravnopravnosti sa druga dva naroda,

poručio je Čović nakon što je obavio građansku dužnost.

Apostrofirao je i kako mnogo stvari koje se tiču dviju zemalja dosad nije riješeno. Kaže i kako

to rijetki mogu razumjeti, ali i da su članovi sadašnje Vlade Hrvatske oni koji to sigurno

razumiju.

– Andrej Plenković nam je mnogo pomogao na evropskom putu. Svjestan je i on dobro

razumije da je današnja Bosna i Hercegovina nastala u Daytonu. Bez potpune ravnopravnosti

konstitutivnih naroda teško da možemo napraviti iskorak i posvetiti se životnim temama,

rekao je Čović.

Smatra i kako bh. Hrvati neće i da nikada nisu presudili izbore u Republici Hrvatskoj. Oni

glasaju samo kako bi se iskoristilo ukazano pravo i poslala poruka iz naše zemlje.

– Pozivam sve u BiH da u ova dva dana izađu na 45 glasačkih mjesta i ppokažu interes za život

u BiH i dešavanja u republici Hrvatskoj. A odlučiti sigurno nećemo. Tri mandata su simbolična

s aspekta paricipiranja u Saboru Hrvatske, poručio je Čović.

