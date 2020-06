Dalija Hasanbegović-Konaković pozitivna na koronavirus, na Facebooku podijelila priču svoje porodice

“Kad smo otkrili da je Dino pozitivan i bili sretni da je prošao sa manje od tri dana vrlo blage temperature, saznali smo za obostranu upalu pluća. Kad smo se obradovali jer uprkos tome dobro diše i ne kašlje puno, uslijedila su dva dana i noći gušećeg zastrašujućeg kašlja. Kad smo odahnuli jer smo Kiana Aja i ja nekoliko uzastopnih testova bile negativne, stigao je moj pozitivan nalaz. Ne radujem se jer ne smijem, pozitivna sam na virus, ali nemam COVID-19 odnosno nemam simptome. Nadam se da će tako i ostati”, napisala je voditeljica na facebooku.

Napisala je jedini blagoslov u cijeloj priči to što je njihovo dijete negativno, te je sve one koji sumnjaju u postojanje virusa upozorila da budu oprezni.

“Za vas koji i dalje sumnjate, virus postoji. Vrlo je stvaran. Vrlo nepredvidiv i vrlo podmukao. Za vas koji se puno plašite, nemojte. Nosite masku i naočale po potrebi kada ste u kontaktu s ljudima i u zatvorenim prostorima, držite distancu i perite ruke često. Virus nije skakavac, ne skače na vas sa odjeće i površina, ne morate opsesivno sve stalno dezinficirati, dovoljno je samo da volite sebe, budete pametni i nosite maske. I učite iz tuđih iskustava”, poručila je Hasanbegović-Konaković.

Istakla je da u slučaju njene porodice skoro nijedan simptom nije bio isti.

“Četvrti dan od kontakta sa zaraženim (sada to znamo, tada nismo) Dino je predvečer i tokom noći imao temperaturu koja nije prelazila 37,8. Ni malaksalost i nijedan drugi simptom. Odmah smo ujutro zvali laboratorij da mu rade nalaze, ni njima njegovi simptomi nisu bili sumnjivi. Krvna slika, diferencijalna krvna slika, CRP nisu pokazali ništa zabrinjavajuće-nekoliko doktora je pogledalo nalaze. Drugi dan takve iste temperature i bez ijednog drugog simptoma-imao apetit, imao snage, imao čulo mirisa i okusa, nije imao glavobolju, zvali smo drugi laboratorij da radi serološki test na antitijela za SARS-CoV-2 odnosno novi koronavirus. Nalazi bili negativni. To je bio 5. dan od kontakta sa zaraženim i drugi dan od početka simptoma, sada znamo da je to bilo prerano da se antitijela formiraju.

Dini treći dan već prestala temperatura, četvrti dan bio potpuno zdrav i pun energije, krenuo na posao. Prije prvog sastanka sazna da mu je kolega smješten na Podhrastove i samoinicijativno se prijavi za samoizolaciju i testiranje. Nalaz PCR testa stigne pozitivan, Dino gubi čulo mirisa i počinje kašljucati. Dan poslije kašalj se pogoršava, navečer hitno radi CT pluća koji pokaže tu karakterističnu obostranu upalu”, opisala je situaciju.

Nakon konsultacija s ljekarima, Konaković se odlučio za kućno liječenje, pod ljekarskim nadzorom i sa terapijom.

“Kašalj se pogoršava, noći su najgore, spavati je jedino moguće sjedeći, a jednu ni sjedeći ni nikako kašalj nije prestajao i postajao je sve gori. Tada vam je samo u glavi ista rečenica koju je nekoliko doktora reklo: ‘COVID upala pluća zahtjeva hospitalizaciju jer se stanje od stabilnog do kritičnog zna promijeniti za sat’. I brojite minute do svitanja jer danju sve nekako lakše, pa onda opet u grču strepite od noći. Ali hvala Bogu bilo je bolje. Nije mu se nikada vratila temperatura, a to je bio dobar znak. Sad će mu dvije sedmice od prvog dana simptoma i trebalo bi da smo na kraju, ali opečeni i dalje ne smijemo da se radujemo. U terapiji su mu između ostalog uključili i treći jaki antibiotik, a svaki dan sebi dvaput daje injekcije Clexana. Kažu da ce trebati vremena da pluća oporave, vrati snaga i kašalj prestane”, istakla je Dalija.

Uz sve probleme, ističe, imali su ogromnu brigu da nisu nekoga zarazili.

“Hvala Bogu, niko ko je s nama imao bliži kontakt, nijedan član porodice, nijedan kolega, nijedan moj Aljazeerovac nije pozitivan. Ljekari i sestre iz Doma zdravlja Stari Grad, epidemiolog iz Vrazove, policajci koji nas kontrolišu svi su predivni, vrlo dobro organizovani i informisani i nismo ni svjesni koliko veliki teret ove situacije nose na leđima. Salonske stručnjake viđamo u štabovima i po ekranima, pravi stručnjaci borbu vode na terenu, raspolažu puno boljim, aktuelnijim i korisnijim informacijama, ne dižu paniku i vrlo su realni u procjenama”, navela je Hasanbegović-Konaković.

Istakla je da je njen suprug ranije imao upalu pluća, ali da je ovo puno gore.

“Bez ikakvog pretjerivanja, neuporedivo gore. Nemojte potcjenjivati virus, ali nemojte ni paničiti. Koristite maske, bez bespotrebnog grljenja i ljubljenja, perite ruke i živite. Kažu da se virus mora pustiti da cirkuliše sada da nas ne bi horor dočekao u oktobru, zato volite sebe, budite pametni i nosite maske, naročito u zatvorenom”, poručila je voditeljica, prenosi “Klix”.

