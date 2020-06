Dragan Mektić o supruzi Nikole Špirića: “Kako je Nedžima postala Nada”

Dragan Mektić, zastupnik SDS u Zastupničkom domu PSBiH i bivši ministar sigurnosti BiH ni danas nije propustio priliku da na svojstven i to duhovit, zanimljiv a ponekad ironičan način prokomentariše svoje političke rivale iz manjeg bh. entiteta, prenosi “Hayat“.

Mektić koji se ne libi da bude otvoren, direktan i bez zadrške pa tako u svom stilu komentariše sva aktuelna dešavanja bilo da se nalazi u državnom parlamentu, televizijskoj emisiji ili da piše statuse po društvenim mrežama i danas je izazvao enormnu pažnju medija.

Sočnih detalja, izraza i načina opisivanja kod Mektića nije manjkalo pogotovo kada je riječ o SNSD-ovim političkim dužnosnicima. Mektić onda dobije posebnu inspiraciju. Ono što je Mektiću bio povod komentarisanja su izjave Dušanke Majkić iz SNSD koje je on nazvao prizmenim. Naime, Majkić je kazala da su zastupnici SDS i PDP dio Adilove grupe odnosno pet zastupnika iz entiteta RS u Zastupničkom domu BiH. To je kako Mektić kaže izum Nikole Špirića. To je bio šlagort da Mektić ovoga puta osim Šprića uvuče se i u njegove porodične odnose.

– On funkcioniše udaranjem naroda u zdrav mozak. Pretpostavljam kada je govorio o Adilovoj grupi da je Adil kao Bošnjak glasao ZA zajedno sa nas četiri Srbina. Kad je već kod toga pa Nikola Špirić ima Adilovu grupu u svojoj kući. Supruga mu je Bošnjakinja. Kako se može na tako glup poigravati s tom situacijom. S tim što je to njega sramota što je ona takva pa joj predio ime iz Nedžima u Nada, kaže Mektić.

Dok Mektić govori o Špirićevoj Nadi i on sam gaji svoje nade. Recimo, nadu u bolje i efikasnije pravosuđe koje je konstantno na meti njegovih kritika pa se na kraju ni manje ni više i on sam našao na optuženičkoj klupi. Hoće li mu oni koje bombarduje optužbama za nepotizam, nerad i neprofesioznalizam na kraju i presuditi to ćemo tek saznati. Na nove Mektićeve dosjetke, komentare, inspirativne nastupe zasigurno nećemo dugo čekati, piše “Hayat“.

