Objavljen stenogram razgovora koji je prethodio ostavci Radončića

Fahrudin Radončić: Takođe tražim i molim vas da od Ministarstva spoljnih poslova, vidite šta je uradio ambasador Pakistana. On je primio jednog sarajevskog kriminalca koji mu je uručio knjigu “Radončić mafijaš Evrope” i to je objavljeno na Facebooku. U svakoj normalnoj zemlji taj ambasador bi morao biti pozvan na konsultacije, ja sam to rekao gospođi Turković ali molim i vas kao članove Predsjedništva da ne štitite mene, jer meni to zaista nije potrebno ali vas molim da zaštite instituciju Ministarstva bezbjednosti.”

Željko Komšić: Upravu ste, to je potpuno nediplomatsko ponašanje.

Šefik Džaferović: (…)Ja sam reagovao jer sam morao, u pitanju je međunarodna saradnja, globalni odnosi i ja sam predsjedavajući Predsjedništva i rekao sam šta sam rekao. I mislim da je to sasvim uredu što sam kazao.

Milorad Dodik: Prvo treba da kažemo da to nije stav Predsjedništva i drugo ja poslije ovoga mislim da treba pokrenuti proceduru da se ovaj proglasi personom non grata. Tako on može doći i Komšiću i meni uručivati te knjige i razne stvari, mislim da je gospodin Radončić to na vrijeme pokrenuo i ja samo tražim proceduru. Ako je potrebno da je pokrenem, kao član Predsjedništvva, ja ću i pokrenuti ili na neki drugi način. I mislim da ga treba proglasiti personom non grata.

Fahrudin Radončić: Ovi ljudi imaju podršku, ja vam ovdje kažem 3.000 ljudi iz Paktisana u protekle 24 godine i protekla 24 mjeseca došli sa falsifikovanim vizama iz naše ambasade u Pakistanu.

Milorad Dodik: Iz?

Fahrudin Radončić: Iz Pakistana. Znači neke stvari nisu slučajne, ja ovde nikoga ne optužujem. Neka institucije rade svoj posao. Gospodine Dodik, ja bih Vas molio da ne pokrećete pitanje persone non grata na ovoj stvari. Neka to gospođa Turković završi interno, ne žlim da se oko toga pravi skandal, jer to ne opterećuje mene, opterećuje različito viđenje pristupa migrantskoj krizi.

Šefik Džaferović: U čemu je, g. Ministre, evo pominjete ovdje SDA, u čemu je različit pristup, kako različit pristup, ja podržavam sve što vi radite…

Šefik Džaferović: A odakle Vama pravo da vi izvlačite zaključak da ja imam neki drugi plan kada je u pitanju rješavanje migrantske krize? Pa ja se time bavim otkako sam došao ovdje.

Fahrudin Radončić: Vi ste ohrabrili njihov dolazak.

Šefik Džaferović: Čime sam ohrabrio?

Fahrudin Radončić: Ovom izjavom, I da ste dali prednost ambasadoru Pakistana u odnosu na ministra bezbjednosti BiH.

Šefik Džaferović: To Vi tako kažete nisam ja g. Radončiću nikome dao prednost, ja sam reagovao samo onako kako sam morao da reagujem.

Ambasador BiH u Pakistanu Sakib Forić rekao je medijima da ga je kontaktiralo Tužiteljstvo BiH, te da se već godinu dana kreira ova afera.

Bh. ambasador u Ammanu, također, odbacuje navode o hiljadama izdanih viza za građane Iraka, za koji je nadležna ambasada BiH u Ammanu.

“Osobno mislim da jeste nastavak neke priče sa Pakistanom, i mene stvarno iznenađuje da se nešto takvo daje u javnost, takve paušalne ocjene. Veleposlanstvo BiH u Ammanu je ukupno za građane Iraka izdalo 294 vize za cijelu 2019. godinu. I sad neka priča o nekim tisućama viza, to je stvarno nešto što je van svake pameti”, kazao je Mato Zeko.

Navode o lažnim vizama provjerava Tužiteljstvo BiH.

Facebook komentari