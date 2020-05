Šarović: “Dodikove izdajničke stvari za Republiku Srpsku”

“Republika Srpska je na pragu najveće krize. Godine 2008. bila je velika recesija, ali ovo sad je i jače i dominantnije”, rekao je predsjednik SDS-a Mirko Šarović u emisiji “Puls” na “BN TV“.

Šarović vjeruje da će se za bilo kakav evropski put poštaviti uslovi.

“Nema napretka BiH ka Evropskoj uniji dok se ne riješe najveće afere, javne nabavke, trošenja resursa. Veći broj tih afera je u Republici Srpskoj. Vjerujem da će se postaviti uslov vlastima u Republici Srpskoj “Riješite te slučajeve, ako razmišljate da napravite bar mali korak ka Evropskoj uniji”, kaže Šarović.

Predsjednik SDS-a podvlači da se nešto značajno mora desiti, da se narod probudi i da konačno shvate da ovako dalje ne može.

– Ponašanje ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca je za svaku osudu, kaže Šarović, naglašavajući da su sankcije neminovne. Iako je Košarac ponudio ostavku, Šarović je skeptičan.

“Izjave predsjednika SNSD-a su bile toliko jake da nije bilo dileme da se neće ništa drugo desiti osim smjene Košarca, ali se kod njih nikad ništa ne zna. Moguće da prave neke izlazne varijante da bi Košarca ostavili. Mi nećemo učiniti ništa što bi spriječilo zamjenu nekim drugim kadrom, nismo mi prepreka, neka oni rade svoj posao, neka preko nas ne traže izlaz iz situacije da Košarac ostane na ovoj dužnosti”, kaže Šarović.

I dok javno govori da je Mirko Šarović izdajnik, Milorad Dodik je predsjedniku SDS-a nudio ministarsko mjesto tokom posljednjeg formiranja Vijeća ministara, otkriva Šarović.

“On je taj koji je učinio tako loše izdajničke stvari za Republiku Srpsku, ali svojom galamom želi da stvori utisak da je on patriota, a drugi da su izdajnici. Uostalom, tačno je da je on meni u više navrata nudio da uđem u Vijeće ministara u vremenu kada se posljednje Vijeće ministara formiralo, ali ja nisam, jer bih mu time poslužio kao paravan za ono što bi on radio, a vezano za NATO”, kaže Šarović.

Šarović je naglasio da je trenutni saziv Vijeća ministara najgori u BiH i da treba da ode u istoriju. On napominje i da je vanredno stanje uvedeno zbog virusa korona poslužilo za mnoge malverzacije i da je krajnje vrijeme da se to ukine.

“Ovo vanredno stanje je poslužilo samo da se pojednostave procedure za javne nabavke. 40 miliona realizovanih tendera, a tu su i tenderi koji su tek raspisani za informacione sisteme i razne softvere. Vanredno stanje nije opravdalo očekivanja. Mislim da je odlično ako se već sada ukine.”

Prašina se digla oko nabavke pokretne bolnice u RS čija se konačna cijena još ne zna.

“Ne znam kakvim je umovima palo na pamet da utroši pet miliona KM za navodnu pokretnu bolnicu koja se trebala izvesti u Vijetnam. To zdrav mozak nije mogao da uradi”, jasan je Šarović.

Prvi čovjek SDS-a kaže da je Republika Srpska ekonomski na koljenima.

