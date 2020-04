SDA: “Finansijsko preživljavanje RS je pogrešnom politikom dovedeno u pitanje”

Izjave predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da je “pitanje hoće li biti Bosne i Hercegovine nakon pandemije2, predstavljaju njegov očajnički pokušaj da pobjegne od suočavanja sa finansijskim kolapsom u koji je doveo entitet RS, navodi se u saopštenju SDA, pišu “Vijesti“.

Dodaju da je ova kriza pokazala sve slabosti u korijenu finansijskog sistema RS, koji nije više čak u stanju ni da se zadužuje kod komercijalnih banaka, jer ni one više ne vjeruju da taj entitet može vraćati dugove.

– Budući da bez novih zaduženja, entitet RS već idućih mjeseci neće moći isplaćivati čak ni osnovne obaveze, Dodik očigledno sprema isprobani scenario u kojem će pokušati okrenuti socijalni bijes vlastitog naroda u mržnju prema drugima, smatraju iz SDA i dodaju:

– Dodik ne može ugroziti državu BiH, koja je postojala i prije Dejtona, ali može ugroziti dejtonski mir, a samim time i ono što je njime i nastalo – to su entiteti. RS može postojati samo u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma i to kao multietnički entitet u okviru države BiH. Ako ovako nastavi RS će nestati, a Dodik će završiti na smetljištu historije, kao i svi oni koji su do sada kidisali na državu BiH.

