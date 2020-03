Željka Cvijanović objavila: Nastave u bh. entitetu RS gotovo sigurno neće biti do kraja polugodišta

Takođe, Cvijanovićeva je dodala da, povodom novonastale situacije, nastave u školama gotovo sigurno neće biti do kraja polugodišta, prenose “Vijesti“.

“Nadležne institucije su pravovremeno reagovale. Sve službe su u pripravnosti. Povodom novonastalne situacije, Što se školstva tiče, nastave gotovo sigurno neće biti do kraja polugodišta“, rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

“Štete su velike. Najviše će se odraziti na privredu. Moramo definisati set mjera kojima ćemo pomoći privredi. Iz tog razloga Vlada je definisala čitav niz mjera koje je dogovorila sa poslovnom zajednicom. Ono što je važno da pošaljemo poruku građanima, a posebno onima gdje se najviše osjeti šteta. Jedna od mjera koje je Vlada definisala jeste moratorij na plaćanje kredita. Namjera nam je da kada sve prođe, organizujemo Fond za pomoć privredi. Većina građana zaslužuje svaku pohvalu što poštuju mjere i u skladu s tim se suočavaju s ovim problemom“, dodaje Cvijanovićeva.

Naše opredjeljnje je da se stavi moratorij od tri mjeseca na vraćanje kredita onim građanima koji nisu u mogućnosti da to urade, rekao je Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH.

Kazao je da je najveća opasnost od neodgovornih pojedinaca, jer se većina ljudi ponaša fer.

“Ima onih koji dolaze iz ugroženih područja. Moramo kod ljudi razviti svijest da se prijavljuju koji dolaze sa ugroženih područja“, kazao je Dodik, nakon sastanka sa Željkom Cvijanović, predsjednikom RS, predsjedavajućim Savjeta ministara Zoranom Tegeltijom i predsjednikom Vlade Srpske Radovanom Viškovićem.

On je dodao da su izvršili uvid u mjere koje su do sada donesene, te konstatovao da se one sprovode korektno.

“Ograničeni smo kada je u pitanju nabavka nove opreme, jer većina zemalja je stavila restriktivne mjere. Mi idalje pokušavamo, ali ne možemo ništa da kažemo više“, kazao je Dodik u Banjaluci.

Precizirao je da pokušavaju da riješe problem tranzita roba.

“Evropa je zatvorila granice, pokušavamo da nađemo modalitet za promet roba“, kazao je Dodik.

