Šefik Džaferović o apelu građanima, angažmanu OS BiH, potezu Milorada Dodika

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici realiziralo je jedan od 18 zaključaka koji su ranije usvojeni te su donijeli Odluku o angažiranju Oružanih snaga BiH u pomoći civilnim strukturama u borbi protiv pandemiju novog koronavirusa Covid-19.

Potvrdio je to u razgovoru za “Fenu” član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović napominjući istovremeno da se radi o važnoj odluci jer će ona pomoći da se BiH što uspješnije bori s tom pandemijom.

Vijeće ministara i Koordinacijsko tijelo, koje je formirano nakon što je Vijeće ministara proglasilo stanje prirodne ili druge nesreće, donosit će konkretne odluke i rješavati konkretna pitanja, ali Džaferović kaže da je važno da Oružane snage i njihova ne borbena nego materijalno-tehnička sredstva budu prisutna i ona će biti upotrebljavana kako odluči Koordinaciono tijelo odnosno Vijeće ministara.

– Prema onome što smo mi na sjednici Predsjedništva BiH mogli čuti u raspravi to znači postavljanje šatora na graničnim prijelazima koji će biti u funkciji za protok ljudi i roba. Šatori će se koristiti kao četrnaestodnevna karantena za bh. državljane koji se budu vraćali u BiH – pojasnio je Džaferović.

Apelirao je na bh. građane koji se nalaze u inostranstvu i tamo imaju boravište da za vrijeme ove krize ne dolaze u BiH te da bez potrebe ni sebe niti druge ne dovode u neprijatnu situaciju u kojoj će biti podložni raznim procedurama jer se svi moraju zaštiti.

– Moramo poduzeti sve što je moguće kako bi se zemlja i njeni stanovnici što bolje borili protiv ove pandemije – dodao je Džaferović.

Komentirajući izjavu člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da će Vlada Republike Srpske donijeti odluku da na svakom graničnom prijelazu postavi punkt entitetske policije koji će kontrolirati ulazak građana u BiH, Džaferović je kazao da su političke rasprave u ovoj situaciji bespotrebne.

Naglasio je da je Predsjedništvo BiH kao i sve institucije u BiH na državnom, entitetskim, kantonalnima i lokalnim nivoima pokazali ozbiljnost i spremnost da se zajednički na najbolji mogući način nose s ovim problemom.

– Stoga nam nisu potrebne bilo kakve izjave kojima će se praviti tenzije u BiH. U tom kontekstu pozivam da se ponašamo tako. Najvažnija stvar je kako se što uspješnije boriti protiv pandemije. Svima je jasno da državnu granicu može štititi samo Granična policija BiH. Nikakve druge policijske agencije ne mogu biti na granicama BiH – podsjetio je Džaferović.

Istaknuo je također da je svima jasno da ni na međuentitetskoj liniji ne mogu biti uspostavljene nikakve kontrole jer je to direktno u suprotnosti sa izričitom odredbom Ustava BiH, a svako kršenje tih odredbi predstavlja teško krivično djelo i oni koji posežu za tim mogli bi biti podložni krivičnoj odgovornosti.

No, ponovio je da takve rasprave sada nisu potrebne jer je u Predsjedništvu pokazano da je moguće organizirati se u ovoj teškoj situaciji, BiH je proglasila stanje prirodne i druge nesreće, entiteti su to učinili, Brčko Distrikt je to uradio, to je urađeno i u kantonima, kao i na nivou lokalnih zajednica.

– Svi zajedno treba da se na najbolji mogući način organiziramo i iskoristimo sve resurse ove zemlje kako bismo se što uspješnije nosili s pandemijom – kazao je.

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović ponovo je pozvao sve građane BiH i one koji su u BiH i koji su izvan države da se pridržavaju naredbi, preporuka i uputstava nadležnih tijela koja upravljaju krizom.

– To je najbolji put da se na što uspješniji način nosimo s ovim problemom. Pozivam i sve bh. institucije da dobro prate kako se ponašamo i kako se odnosimo prema naredbama, preporukama i uputstvima i neka poduzimaju mjere protiv neodgovornih pojedinaca koji nisu spremni poštovati ovo što su do sada propisale institucije – podvukao je Džaferović.

Također, pozvao je građane na solidarnost, na međusobno uvažavanje i razumijevanje jer se već do sada, u odgovoru na pandemiju, pokazalo da iako BiH ima toliko nivoa vlasti i razruđene nadležnosti po raznim nivoima vlasti, ipak kada se želi i kada je u stanju potrebe na prvi način odgovara izazovima i tako se treba i nastaviti raditi.

