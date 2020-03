Bakir Izetbegović o aferi ‘Asim’: “Sve ćemo ispitati, svi će snositi sankcije”

“Sve ćemo to preispitati, svi će snositi sankcije zbog ovoga. Neće ovo ostati nedorečeno i nedovršeno. Dakle, kompletan proces ćemo ispitati. Mislim da integritet procesa nije doveden u pitanje s lobiranjem, ali i to ćemo ispitati“, rekao je Izetbegović aludirajući na izbor predsjednika Kantonalnog odbora SDA.

On je dodao kako je iznenađen, ali da je ipak bio upoznat sa “pretjerivanem u podjelama i previše ostrašćenosti“.

“Pa i taj čovjek koji je to tražio za svoju suprugu, koji je namjerno došao da snima te stvari, to nije uredu. Sve je to trebalo ranije prijaviti rukovodstvu SDA“, rekao je Izetbegović.

Podsjećamo, načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić (SDA) objavio je snimak o malverzacijama u pozadini unutarstranačkih izbora za predsjednika Kantonalnog odbora SDA Sarajevo koji su održani u srijedu.

Glavni akter na snimku kojeg je objavio Efendić je predsjednik Kadrovske komisije i potpredsjednik SDA Asim Sarajlić, piše “Klix“.

