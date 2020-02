Dodik je kapitulirao, puzajući je govorio “primi me Bakire”

“Ja imam dosta energije, a vjerujte da sam i ja iscrpljen sam ovim dogovorenim igrama i lažnim patriotskim predstavama koje ciklično prave Bakir, Dodik, Čović uz pomoć stranaca. Ovo je dogovorena predstava koju je Dodik napravio samo jer nije dobio trećeg ministra. Društvo mora da napravi zaokret, da se okrenemo životnim pitanjima”, rekao je Vukanović te objasnio:

“Ne upadam u njegovu matricu, mislim da smo ga za ovu godinu dana odlično demaskirali i ponovo ćemo ga ogoliti do kraja. Dakle, da je dobio trećeg ministra i direktora SIPA-e i kadrove u Centralnoj banci ove krize ne bi bilo, ali ga je Bakir nadmudrio, Republika Srpska je poražena. Ima svega dva ministra u Savjetu, prvi put poslije Dejtona. On je kapitulirao, puzajući govorio ‘primi me Bakire’, na kraju pod puzajućim uslovima ušao u Savjet ministara bez jednog ministra i sad mu Bakir kaže ‘ne može, taj mi se ne dopada’. Dakle SDA odlučuje ko će biti ministar iz RS što je veliko poniženje na koje je sam pristao, pa nam onda drži patriotske lekcije”, piše “N1“.

Milorad Dodik i Dragan Čović održali su sastanak u Istočnom Sarajevu gdje su razgovarali o Ustavnom sudu BiH i Izbornom zakonu.

“To je najbolji zastupnik hrvatskih interesa, očito da ga Hrvatska obavještajna služba i Hrvatska drže u rukama. On uporno radi autodestruktivne poteze, vrlo opasne po Republiku Srpsku. Čović sa njim manipuliše vrlo mudro, igra sa njim šahovsku ploču. Ono što Čović misli on govori. Ja se divim mudrosti Čovića”, kazao je Vukanović.

Nakon opozicionog skupa u Foči, poruke su pale u sjenu zvog forografija Draška Stanivukovića, Jelene Trivić i Nebojše Vukanovića. Posebnu pažnju izmamila Stanivukovićeva sa četničkom zastavom. Vukanovićev stav je da je u pitanju zamka, u koju on nije upao:

“Oni su banuli u neko vrijeme na skup. Kad su momci došli sa četničkom zastavom ja sam rekao ‘nemojte to da radite, ja ne želim da se fotografišem, samo nam pravite problem.’ Neću da bude Šešeljizacija, da svakog srpskog patriotu predstavite kao nekog ko će biti bahat, nepristojan. Nisam želio da se slikam i otišao sam od njih. Ja nisam vidio kad se Draško slikao. Draško je ispao naivan, nije svjestan koliko će mu to nanijeti štete. Ja sam ga branio.”

“Morate shvatiti da su nevjerovatne udbaške metode koje će biti protiv nas, prate nas 24 sata, na sve su spremni. Cilj je da se etiketiramo kao neke retrogradne snage, da nismo nešto zdravo i novo i da se kaže svi su isti, a nismo. Osjetio sam da je to svjesno. Rekao sam ‘ne želim da se slikam s tim bježite od mene.’ Kaže mi pa jesi li ti Srbin’, znaš šta sam mu rekao? ‘Ja jesam i muško, ali ne moram skidati gaće svaki dan da to pokazujem’ i produžio sam”, dodao je Vukanović za “N1“.

Nebojša Vukanović je komentarisao i moguće probleme u SDS-u, odnosno nedavne razgovore gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića sa SNSD-ovim liderom Miloradom Dodikom:

“Ja tu podržavam predsjednika SDS-a Mirka Šarovića koji kaže da nema nikakvih odnosa, ni razgovroa sa SNSD-om, svkao ko nešto želi sa njima sretan im put. Ali, po meni to je suicidalno. Kako je prošao Pavić koji ga je podržavao dvadeset godina, Đokić?”

“Mićo 15 godina upravlja lokalnom zajednicom, ljudi se na nekim mjestima zasite, žele napraviti promjene. Nemam ništa lično protiv Mića Mićića, ali tajni dogovori sa SNSD-om, i to u Bijeljini u kojoj se SNSD raspadao. Ako negde nije bilo povoda da se pravi dogovor sa SNSD, onda je to Bijeljina. Ne treba nigdje, ja nisam ni za kakav razgovor sa Dodikom. Nikad se nisam rukovao sa njim i na to sam ponosan”, dodao je Vukanović.

Kazao je kako Milorad Dodik “želi jednopartijski sistem, a da imaju četiri stranke kojima će on da upravlja”, naglasivši pri tome da je upravo Dodik postavio Nenada Nešića za predsjednika DNS-a, piše “N1“.

