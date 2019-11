Novalić podržao uposlenike Zavoda Pazarić: “Hitno povećati broj stručnih kadrova”

Sastanku su prisustvovali i predstavnici četiri nadležna federalna ministarstva – rada i socijalne politike, zdravstva, obrazovanja i nauke i pravde.

– Znamo šta proživljavate i da je nedavni događaj ostavio posebne posljedice na vas koji radite veoma težak i odgovoran posao. Lično znam da štićenicima predstavljate druge roditelje. Pozvao sam vas da bismo vam dali podršku i pokušali naći zajedničko rješenje za probleme u ovoj ustanovi. Smatram da radite izuzetan posao za koji trebate dobiti svaku vrstu nagrade i podrške – kazao je premijer Novalić predstavnicima uposlenika Zavoda Pazarić, među kojim su bili i njegovatelji, socijalni radnici, medicinske sestre.

Nakon što su, u detaljnom razgovoru s domaćinima predstavili konkretne probleme s kojim se susreću, prvenstveno nedostatak kadra, njegovatelja, a potom i finansijske, predstavnici uposlenika Zavoda Pazarić su zatražili pomoć u njihovom rješavanju. Dogovoreno je da što skorije bude formirana radna grupa Vlade FBiH u kojoj će biti i predstavnik Vijeća uposlenika Zavoda Pazarić, a koja će predložiti niz mjera u skladu s evropskim i svjetskim standardima. Na vrhu liste je hitno povećanje edukovanog kadra, prije svega njegovatelja. Paralelno s tim bit će provođene mjere stručne doedukacije postojećeg kadra.

U Zavodu Pazarić, prema posljednjim podacima, boravi ukupno 339 korisnika različite starosne dobi i različitih oboljenja. Dvoje štićenika je u dobi od tri do šest godina, pet od sedam do deset godina, devet od 11 do 15 godina, sedam od 16 do 17 godina, 20 korisnika od 18 do 21 godine, te 234 starijih od 35 godina.

Od ukupnog broja 71 korisnik ima psihijatrijska oboljenja, od kojih je sedam maljoljetnih. Teške intelektualne poteškoće ima 41 korisnik, teže njih 64, umjerene intelektualne poteškoće ima 115 korisnika, a 48 je s lakim intelektualnim poteškoćama.

Jedan njegovatelj/ica često brine i o grupi od tridesetak korisnika, ali su uposlenici naveli da je nekad teže brinuti o znatno manjoj skupini korisnika ukoliko su oni s težim vrstama oboljenja.

Premijer Novalić je pozvao uposlenike iz Zavoda da nastave raditi svoj dovoljno težak i veoma odgovoran posao, kao i da pokušaju djelovati ne svrstavajući se ni na jednu stranu menadžmenta Zavoda. Poručio je da Zavod neće biti zatvoren, te da finansije ne smiju biti problem kako bi bile zadovoljene potrebe njegovih korisnika.

Uposlenici Zavoda su zahvalili premijeru na podršci i najavljenim aktivnostima, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH, prenosi “Fena”.

