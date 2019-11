Jerko Ivanković Lijanović: “U zatvor idem čistog obraza, ja ustvari zaslužujem medalju”

Presuda koja bivšeg ministra poljoprivrede u Vladi Federacije BiH i predsjednika Narodne stranke Radom za boljitak osuđuje na sedam godina zatvora je zapravo samo cijena prostora na kojem živimo, izjavio je u intervjuu za “Avaz” Jerko Ivanković Lijanović.

– Morat ću ići u zatvor vjerovatno na određeno vrijeme dok se ova presuda ne ukine iako sam osuđen za nešto što nisam počinio. Potpuno nevin plaćam cijenu u biti mog političkog angažmana – kazao je Ivanković Lijanović.

U zatvor će, ističe bivši ministar, uzdignute glave i čistog obraza jer zna da nije počinio ono za šta ga terete.

– Presuda se zasniva na tome da sam trebao umanjiti i ograničiti poticaje, ja to nikad ne bih uradio jer smatram da je to loše, ali time nikad nisam zloupotrijebio položaj niti ovlaštenja i zato ne bih trebao biti osuđen, nego bih trebao dobiti medalju – tvrdi on.

Upravo zbog toga njegov advokatski tim podnijet će apelaciju Ustavnom sudu i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Ukoliko apelacija ne prođe, Lijanoviću ću se, prema presudi, oduzeti 653.000 KM imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima. To, kako tvrdi, nije problem.

– Ja posjedujem udio u ”Lijanovićima” 67 posto i Sud se može naplatiti iako za to nema osnova i ja sam uvjeren da će ova presuda biti ukinuta jer ja nisam počinio ono što mi se stavlja na teret.

Za pomilovanje, kaže Lijanović, ne bi dao novac jer vjeruje u pravdu, ali i to da je presuda zasnovana na pogrešnoj primjeni materijalnog prava. Poručio je, između ostalog, i kako će se nastaviti baviti politikom te da mu je ovo samo razlog više.

– Pravde ima da je k'o zrno kukuruza i vjerujem da ćemo do nje doći – poručio je on.

