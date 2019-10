Draško Stanivuković: Imam 77 prijava po različitim osnovama i 12 paralelnih sudskih procesa

Tim povodom kontaktirali smo Draška Stanivukovića kojeg se tereti da je kao drugookrivljeni pozivao ljude preko Facebooka na skup u Banjaluci.

“Ja sam neki dan brojao, imam 77 poziva po različitim osnovama, koje sam dobio u ovoj godini. Četiri poziva za proteste oko goriva, tri četiri već poziva oko okupljanja Pravde za Davida, ispred MUP-a, pa na Trgu,i razni još slučajevi pozivanja i saslušavanja. To jeste način da izmorite vaše neistomišljenike. Da ih pozivate na suđenja…Ja u ovom trenutku imam 12 procesa simultano koji se vode, sad zamislite kada podijelite to u tri mjeseca, ja sedmično budem zauzet jedno deset sati u sudnici. To su te njihove metode” kaže Stanivuković za “BUKU“.

U slučaju 5.oktobra on kaže da će se odazvati i biće podrška čitavoj toj borbi, ali konkretno ne vidi kakva je tu njegova odgovornost bila.

J”a sam bio jedan od 30000 -40000 tog 5.oktobra i koliko se sjećam tad nisam nikoga predvodio. Što se tiče pozivanja na protest, pored meneizvešću još minimalno 11 000-12 000 ljudi koji su to učinili. Ako oni pozovu, pored mene Davora, Adama, Aleksandra, još tih 11000, idemo svi pa da nam održe to ročište”

Na pitanje da li se radi o političkom obračunu, Stanivuković odgovara da je sve ovo logično što se dešava.

“Evo rekao sam, tu objavu za skup je podijelila bratova sugrupa, moj brat, ja, otac, majka. Nas petoro iz moje familije. Zašto sam samo ja pozvan? Zato što se oni ne bore na način na koji se ja borim. Ja sam im prijetnja. Moji se ne eksponiraju javno, na način kao što to radim ja. Ja to čak ne bih nazvao ni političkim obračunom, ovo je zvjerski obračun. Ajmo dići te izjave na jedan veći stepen. Dakle, politika, možete ih razumjeti, dođete jednom na sud, ali zvjerski obračun je obračun lažima, medijskim pritiskom, hapšenjima, progonom kroz sudove, izmišljanjem. Dakle oni imaju desetak najgorih mogućih vidova da to djeluje stvarno zvjerski.Ovo kroz šta ja prolazim evo do jučerašnjeg dana, je pravi zvjerski progon” izjavio je za naš portal Stanivuković.

On se osvrnuo i na svakodnevna uklanjanja spomen-obilježja sa lokacije gdje je pronađeno tijelo Davida Dragičevića

“Šta je u tom čovjeku, kada to mora da uradi? Koja je to ljudska unutrašnja nečistoća, unutrašnja zloba da takvom čovjeku jedno srce može smetati? Ti ljudi koji to urade, sutra su spremni da urade sve ovo..Dakle progone, hapse, vrijeđaju, izmišljaju. Oni to rade tako podmuklo. A kad ih pitate ko to radi, ne zna se. Sad mi sumnjamo da li je to naredio gradonačelnik pa je komunalna morala izvršiti, da li je sprega da je Lukač nazvao gradonačelnika pa ovaj naredio komunalnoj. Taj njihov lanac zlobe se prenosi sa koljena na koljeno, u tom smislu. Njih interes spaja a njihov je interes da neistomišljenici ne postoje. I ukloni sve što podsjeća na neistomišljenike, i srce i ličnost i govor, i RTRS kada je u pitanju Narodna skupština, dakle jednostavno je. Njihova politika se svodi na dvije stvari – opustoši ovu državu i uništi neistmišljenika” kaže za kraj Draško Stanivuković.

